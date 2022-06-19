https://arabic.sputniknews.com/20220619/بارزاني-يبحث-مع-وفد-عسكري-عراقي-التعاون-بين-الجيش-والبيشمركة-1063862397.html
بارزاني يبحث مع وفد عسكري عراقي التعاون بين الجيش والبيشمركة
بارزاني يبحث مع وفد عسكري عراقي التعاون بين الجيش والبيشمركة
أجرى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مباحثات مع وفد عسكري وأمني عراقي رفيع المستوى بشأن التعاون بين الجيش والبيشمركة. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T13:32+0000
2022-06-19T13:32+0000
2022-06-19T13:32+0000
أخبار العراق اليوم
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صرح بذلك المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان في بيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن بارزاني استقبل اليوم، الوفد الذي يترأسه رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله.وأكد رئيس الإقليم خلال اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، بهدف "التصدي للإرهاب".ودعا إلى ضرورة النظر إلى البيشمركة على أنها جزء من المنظومة الدفاعية العراقية، إلى جانب دعمها ومساندتها.وقال إن ذلك يصب في صالح استتباب الوضع الأمني في العراق عامة، وينبغي أن يمثل الجيش العراقي جميع المكونات العراقية وأن يحميها جميعاً من دون تمييز.من جهته، عرض الوفد القادم من بغداد إيجازا عن الوضع الأمني والعسكري في البلاد.وأوضح أن زيارته تهدف إلى تطوير وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي والبيشمركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/وفد-عسكري-عراقي-من-وزارتي-الدفاع-والداخلية-يصل-إلى-أربيل--1063847246.html
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أخبار العراق اليوم
بارزاني يبحث مع وفد عسكري عراقي التعاون بين الجيش والبيشمركة
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أجرى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مباحثات مع وفد عسكري وأمني عراقي رفيع المستوى بشأن التعاون بين الجيش والبيشمركة.
صرح بذلك المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان في بيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن بارزاني استقبل اليوم، الوفد الذي يترأسه رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله.
وأكد رئيس الإقليم خلال اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة
والجيش العراقي، بهدف "التصدي للإرهاب".
ودعا إلى ضرورة النظر إلى البيشمركة على أنها جزء من المنظومة الدفاعية العراقية، إلى جانب دعمها ومساندتها.
وقال إن ذلك يصب في صالح استتباب الوضع الأمني في العراق عامة، وينبغي أن يمثل الجيش العراقي جميع المكونات العراقية وأن يحميها جميعاً من دون تمييز.
من جهته، عرض الوفد القادم من بغداد إيجازا عن الوضع الأمني والعسكري في البلاد.
وأوضح أن زيارته تهدف إلى تطوير وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجيش العراقي والبيشمركة.