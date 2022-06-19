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https://arabic.sputniknews.com/20220619/بدء-نشاط-الخط-الحديدي-الترانزيتي-لكازاخستان-إلى-أوروبا-عبر-إيران-1063871212.html
بدء نشاط الخط الحديدي الترانزيتي لكازاخستان إلى أوروبا عبر إيران
بدء نشاط الخط الحديدي الترانزيتي لكازاخستان إلى أوروبا عبر إيران
دشن الرئيسان الإيراني والكازاخستاني مراسم خط السكك الحديدية الترانزيتي لكازاخستان إلى أوروبا عبر إيران. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T16:09+0000
2022-06-19T16:09+0000
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، رعيا مراسم تدشين طريق ترانزيت السكك الحديدية الذي يصل كازاخستان بتركيا وأوروبا، عبر الأراضي الإيرانية.ونقلت عن الرئيس رئيسي أن أحد أولويات السياسة الخارجية لبلاده يكمن في توسيع العلاقات التجارية عبر الأراضي الإيرانية، بدعوى أنه الطريق الآمن والسريع وقليل الكلفة.وأكد الرئيس الإيراني أن حكومة بلاده وضعت خطة في إطار أولوياتها للاستفادة من الفرص المتاحة لها من خلال ممري الشرق - غرب والجنوب - شمال، وذلك من أجل تطوير تعاونها مع دول آسيا وأوروبا، والعمل على إزالة العراقيل من مسار الترانزيت السككي في أقرب وقت ممكن.ويذكر أن محطة السكة الحديدية في العاصمة طهران، قد استقبلت، أمس السبت، أول قطار نقل حاويات الترانزيت على طريق كازاخستان – تركمانستان – إيران السككي، وصولا إلى تركيا وأوروبا.ويتكون هذا القطار من 24 عربة على متنها 48 حاوية 20 قدما، محملة بصادرات الكبريت، قادمة من كازاخستان ومتجهه إلى تركيا.ويأتي خط السكك الحديدية في سياق في إطار المباحثات الأخيرة بين الرئيسين الايراني والكازاخستاني، واتفاق الدولتين على تشغيل ممر "كاتي"، الذي يربط بين كازاخستان وتركمانستان وإيران وصولا إلى تركيا وأسواق أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/إيران-تستقبل-أول-قطار-ترانزيت-بين-كازاخستان-وتركيا-1063831535.html
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حكومة كازاخستان, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار العالم الآن

بدء نشاط الخط الحديدي الترانزيتي لكازاخستان إلى أوروبا عبر إيران

16:09 GMT 19.06.2022
CC BY 2.0 / Bas Meijer (old account) / Fort William, CS 67 004 - 1Y11قطار "كالدونيان سليبير" الجديد (Caledonian Sleeper) تربط لندن باسكتلندا في المملكة البريطانية المتحدة
قطار كالدونيان سليبير الجديد (Caledonian Sleeper) تربط لندن باسكتلندا في المملكة البريطانية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
CC BY 2.0 / Bas Meijer (old account) / Fort William, CS 67 004 - 1Y11
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دشن الرئيسان الإيراني والكازاخستاني مراسم خط السكك الحديدية الترانزيتي لكازاخستان إلى أوروبا عبر إيران.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، رعيا مراسم تدشين طريق ترانزيت السكك الحديدية الذي يصل كازاخستان بتركيا وأوروبا، عبر الأراضي الإيرانية.
إطلاق قطار الشحن على جسر القرم، 30 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
إيران تستقبل أول قطار ترانزيت بين كازاخستان وتركيا
أمس, 18:50 GMT
ونقلت عن الرئيس رئيسي أن أحد أولويات السياسة الخارجية لبلاده يكمن في توسيع العلاقات التجارية عبر الأراضي الإيرانية، بدعوى أنه الطريق الآمن والسريع وقليل الكلفة.
وأكد الرئيس الإيراني أن حكومة بلاده وضعت خطة في إطار أولوياتها للاستفادة من الفرص المتاحة لها من خلال ممري الشرق - غرب والجنوب - شمال، وذلك من أجل تطوير تعاونها مع دول آسيا وأوروبا، والعمل على إزالة العراقيل من مسار الترانزيت السككي في أقرب وقت ممكن.
ويذكر أن محطة السكة الحديدية في العاصمة طهران، قد استقبلت، أمس السبت، أول قطار نقل حاويات الترانزيت على طريق كازاخستان – تركمانستان – إيران السككي، وصولا إلى تركيا وأوروبا.
ويتكون هذا القطار من 24 عربة على متنها 48 حاوية 20 قدما، محملة بصادرات الكبريت، قادمة من كازاخستان ومتجهه إلى تركيا.
ويأتي خط السكك الحديدية في سياق في إطار المباحثات الأخيرة بين الرئيسين الايراني والكازاخستاني، واتفاق الدولتين على تشغيل ممر "كاتي"، الذي يربط بين كازاخستان وتركمانستان وإيران وصولا إلى تركيا وأسواق أوروبا.
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