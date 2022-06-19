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https://arabic.sputniknews.com/20220619/بسبب-الإضرابات-والاحتجاجات-مطار-بروكسل-يلغي-جميع-الرحلات-المقررة-يوم-الاثنين-1063886856.html
بسبب الإضرابات والاحتجاجات.. مطار بروكسل يلغي جميع الرحلات المقررة يوم الاثنين
بسبب الإضرابات والاحتجاجات.. مطار بروكسل يلغي جميع الرحلات المقررة يوم الاثنين
ألغى مطار بروكسل جميع الرحلات الجوية المقررة، يوم الاثنين، بسبب الإضرابات والاحتجاجات التي نظمتها النقابات العمالية البلجيكية، وسيعمل فقط على استقبال الرحلات... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T22:43+0000
2022-06-19T22:43+0000
أخبار بروكسل
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وقال مطار بروكسل في بيان أنه لن يتم تسيير رحلات ركاب من مطار بروكسل يوم الاثنين 20 يونيو، بسبب الاحتجاجات وإضراب قسم كبير من رجال الأمن.وحث المطار المسافرين على عدم القدوم إلى المطار حتى إعادة تحديد موعد رحلاتهم.وبحسب البيان سيستمر المطار في استقبال طائرات الركاب والشحن القادمة إليه.ودعت النقابات البلجيكية يوم الاثنين عشرات الآلاف من أنصارها للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرات الشرائية لسكان البلاد.
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أخبار بروكسل

بسبب الإضرابات والاحتجاجات.. مطار بروكسل يلغي جميع الرحلات المقررة يوم الاثنين

22:43 GMT 19.06.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصوراجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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ألغى مطار بروكسل جميع الرحلات الجوية المقررة، يوم الاثنين، بسبب الإضرابات والاحتجاجات التي نظمتها النقابات العمالية البلجيكية، وسيعمل فقط على استقبال الرحلات القادمة.
وقال مطار بروكسل في بيان أنه لن يتم تسيير رحلات ركاب من مطار بروكسل يوم الاثنين 20 يونيو، بسبب الاحتجاجات وإضراب قسم كبير من رجال الأمن.
وحث المطار المسافرين على عدم القدوم إلى المطار حتى إعادة تحديد موعد رحلاتهم.
الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2021
الاتحاد الأوروبي: نحتاج إلى التعامل مع "طالبان" لكن لن نتسرع في الاعتراف بها 
2 سبتمبر 2021, 02:09 GMT
وبحسب البيان سيستمر المطار في استقبال طائرات الركاب والشحن القادمة إليه.
ودعت النقابات البلجيكية يوم الاثنين عشرات الآلاف من أنصارها للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرات الشرائية لسكان البلاد.
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