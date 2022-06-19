https://arabic.sputniknews.com/20220619/بصور-قديمة-للملكة-والأمير-ويليام-القصر-البريطاني-يحتفل-بعيد-الأب-1063866993.html
بصور قديمة للملكة والأمير ويليام… القصر البريطاني يحتفل بعيد الأب
بصور قديمة للملكة والأمير ويليام… القصر البريطاني يحتفل بعيد الأب
احتفل القصر البريطاني بمناسبة عيد الأب، الذي يتم الاحتفال به في المملكة المتحدة اليوم، بنشر صور قديمة للملكة إليزابيث الثانية والأمير ويليام. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T15:04+0000
2022-06-19T15:04+0000
2022-06-19T15:04+0000
منوعات
بريطانيا
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ويحتفل العالم في الـ 21 من يونيو/ حزيران من كل عام بمناسبة يوم الأب أو "عيد الأب"، بينما تحتفل بريطانيا بهذه المناسبة في يوم الأحد الثالث من شهر يونيو/ حزيران.ونشرت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية على "تويتر" صورة للملكة إليزابيث الثانية مع والدها جورج السادس، بهذه المناسبة.وترصد الصورة مشهدا يجمع الملكة إليزابيث عندما كانت أميرة عام 1946، مع والدها الملك جورج السادس.كما نشرت صفحة العائلة صورة أخرى للأمير ويليام برفقة أطفاله الثلاثة احتفالا بهذه المناسبة.وظهر دوق كامبريدج وهو يبتسم أثناء جلوسه مع الأمير جورج والأمير لويس والأميرة شارلوت.وتقول العائلة المالكة إن صورة الأمير ويليام مع أطفاله قديمة ويرجع تاريخها إلى عام 2021، حيث تم التقاطها في الأردن.
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منوعات, بريطانيا
بصور قديمة للملكة والأمير ويليام… القصر البريطاني يحتفل بعيد الأب
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احتفل القصر البريطاني بمناسبة عيد الأب، الذي يتم الاحتفال به في المملكة المتحدة اليوم، بنشر صور قديمة للملكة إليزابيث الثانية والأمير ويليام.
ويحتفل العالم في الـ 21 من يونيو/ حزيران من كل عام بمناسبة يوم الأب أو "عيد الأب"، بينما تحتفل بريطانيا بهذه المناسبة في يوم الأحد الثالث من شهر يونيو/ حزيران.
ونشرت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية
على "تويتر" صورة للملكة إليزابيث الثانية مع والدها جورج السادس، بهذه المناسبة.
وترصد الصورة مشهدا يجمع الملكة إليزابيث عندما كانت أميرة عام 1946، مع والدها الملك جورج السادس.
وعلقت العائلة الملكية: "نتمنى عيد أب سعيد للجميع".
كما نشرت صفحة العائلة صورة أخرى للأمير
ويليام برفقة أطفاله الثلاثة احتفالا بهذه المناسبة.
وظهر دوق كامبريدج وهو يبتسم أثناء جلوسه مع الأمير جورج والأمير لويس والأميرة شارلوت.
وتقول العائلة المالكة
إن صورة الأمير ويليام مع أطفاله قديمة ويرجع تاريخها إلى عام 2021، حيث تم التقاطها في الأردن.