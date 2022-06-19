https://arabic.sputniknews.com/20220619/بعد-إطلاق-حاملة-الطائرات-الثالثة-معلومات-عن-أضخم-أسطول-حربي-في-العالم-1063848455.html

بعد إطلاق حاملة الطائرات الثالثة... معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم

بعد إطلاق حاملة الطائرات الثالثة... معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم

تواصل الصين تعزيز قواتها البحرية بالسفن الضخمة ذات القدرات العسكرية المتطورة مثل حاملات الطائرات التي تمكنها من فرض هيمنتها في أعالي البحار بما تملكه من قوة... 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T09:42+0000

2022-06-19T09:42+0000

2022-06-19T09:42+0000

رصد عسكري

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102372/06/1023720674_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_ef520dba064fd8eb3cafca1f474d4d93.jpg

وكانت الصين تمتلك حاملتي طائرات ضمن أسطولها الحربي، حتى أعلنت، الجمعة الماضي، إطلاق حاملة الطائرات الثالثة، التي تم تصنيعها محليا بصورة كاملة.ويطلق على حاملات الطائرات الصينية "لياونينغ" و"شاندونغ" إضافة إلى حاملة الطائرات التي تم إطلاقها حديثا وتحمل اسم "فوجيان"، ويصل طولها إلى 320 مترا وعرضها 73 مترا.ما هي قدرات الأسطول الصيني؟يصنف الأسطول الصيني في المرتبة الأولى عالميا وهو أضخم أسطول حربي في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.يصل عدد وحدات الأسطول الصيني إلى 777 وحدة بحرية وفقا لآخر الإحصائيات في أبريل/ نيسان الماضي، وهو ما يعني أن الوحدات البحرية التي دخلت مؤخرا ليست ضمن هذا الإحصاء.ويشمل ذلك حاملات الطائرات، حيث تشير إحصائيات الموقع إلى أن الصين تمتلك حاملتي طائرات، إضافة إلى حاملة الطائرات التي تم الكشف عنها مؤخرا.وتمتلك الصين حاملة مروحيات واحدة و41 مدمرة و49 فرقاطة تجعلها في المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح، إضافة إلى 70 كورفيت.كما يضم الأسطول الصيني 152 سفينة دورية و36 كاسحة ألغام بحرية.يذكر أن الجيش الصيني يصنف في المرتبة رقم 3 بين أقوى 142 جيشا في العالم بعد كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20220102/حاملة-طائرات-صينية-تستكمل-مهمة-عسكرية-بدأتها-منذ-20-يوما-1054865402.html

https://arabic.sputniknews.com/20210530/مجلة-الأسطول-الصيني-تحول-إلى-وحش-بحري-1049108408.html

https://arabic.sputniknews.com/20210919/مقارنة-بين-الأسطولين-الصيني-والأسترالي-بعد-أزمة-الغواصات-النووية-1050193114.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, الصين