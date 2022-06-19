https://arabic.sputniknews.com/20220619/بوتين-هو-السببالأمريكيون-يسخرون-من-سقوط-بايدن-عن-الدراجة-1063841354.html
"بوتين هو السبب"..الأمريكيون يسخرون من سقوط بايدن عن دراجة هوائية
"بوتين هو السبب"..الأمريكيون يسخرون من سقوط بايدن عن دراجة هوائية
تعرض الرئيس الأمريكي لسخرية كبيرة بعد سقوطه عن دراجته الهوائية أثناء مشاركته في فعالية دراجات هوائية. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T04:30+0000
2022-06-19T04:30+0000
2022-06-19T04:33+0000
جو بايدن
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نشر The White House Pool في وقت سابق مقطع فيديو لركوب بايدن لدراجة هوائية، وظهر الرئيس يركب دراجته رفقة مجموعة من الناس، وقد رحب به الصحفيون، وبعد ذلك تقدم بإتجاههم وسقط على جانبه مع الدراجة. وقال بايدن إنه لم يصب بأذى. في وقت لاحق، ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي أن كل شيء على ما يرام معه ولم تكن هناك حاجة لمساعدة الأطباء.ليتفاعل مشاهدو شبكة "سي إن إن" بسخرية من سقوط رئيسهم، ناشرين عددا من التعليقات الساخرة.وعلق صاحب حساب باسم آنا، قائلة "بايدن: لماذا يفعل بوتين هذا بي؟".فيما علق بونتا فوجيوارا، قائلا: "الخدمة السرية (حماية رئيس الولايات المتحدة). الدراجة مصنوعة في روسيا".قال ماين فايندر: "يجب أن يكون خطأ الشركة المصنعة للدراجات. حظر جميع الدراجات". قال أليستير: "بمجرد أن تتعلم ركوب الدراجة ، يُعتقد أنك لن تنساها أبدًا. يبدو أن جو هو الاستثناء من هذه القاعدة ، لأنه ينسى كل شيء في العالم". "هل هذه الدراجة مثال لما تفعله بالولايات المتحدة؟" علقت نيل أنبلومي.يذكر ان الرئيس بايدن صاحب الـ80 عاما، أصبح أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، ويتهمه النقاد بانتظام بالتدهور العقلي، مستشهدين بالزلات المتكررة والأوقات التي يفقد فيها تدريبه في التفكير.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن
"بوتين هو السبب"..الأمريكيون يسخرون من سقوط بايدن عن دراجة هوائية
04:30 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 04:33 GMT 19.06.2022) تابعنا عبر
تعرض الرئيس الأمريكي لسخرية كبيرة بعد سقوطه عن دراجته الهوائية أثناء مشاركته في فعالية دراجات هوائية.
نشر The White House Pool في وقت سابق مقطع فيديو لركوب بايدن لدراجة هوائية، وظهر الرئيس يركب دراجته رفقة مجموعة من الناس، وقد رحب به الصحفيون، وبعد ذلك تقدم بإتجاههم وسقط على جانبه مع الدراجة. وقال بايدن إنه لم يصب بأذى. في وقت لاحق، ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي أن كل شيء على ما يرام معه ولم تكن هناك حاجة لمساعدة الأطباء.
ليتفاعل مشاهدو
شبكة "سي إن إن" بسخرية من سقوط رئيسهم، ناشرين عددا من التعليقات الساخرة.
حيث سخر شخص باسم كلايتون بيجسبي، قائلا: "بصراحة، كان ينبغي على بايدن ركوب دراجة بثلاث عجلات. أعتقد أن هذا خطأ بوتين".
وعلق صاحب حساب باسم آنا، قائلة "بايدن: لماذا يفعل بوتين هذا بي؟".
فيما علق بونتا فوجيوارا، قائلا: "الخدمة السرية (حماية رئيس الولايات المتحدة). الدراجة مصنوعة في روسيا".
قال ماين فايندر: "يجب أن يكون خطأ الشركة المصنعة للدراجات. حظر جميع الدراجات". قال أليستير: "بمجرد أن تتعلم ركوب الدراجة ، يُعتقد أنك لن تنساها أبدًا. يبدو أن جو هو الاستثناء من هذه القاعدة ، لأنه ينسى كل شيء في العالم".
"هل هذه الدراجة مثال لما تفعله بالولايات المتحدة؟" علقت نيل أنبلومي.
يذكر ان الرئيس بايدن صاحب الـ80 عاما، أصبح أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، ويتهمه النقاد بانتظام بالتدهور العقلي، مستشهدين بالزلات المتكررة والأوقات التي يفقد فيها تدريبه في التفكير.