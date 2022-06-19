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https://arabic.sputniknews.com/20220619/بينيت-سنضرب-من-يرسل-الإرهابيين-إلى-تركيا-لاستهداف-مواطنينا-فيديو-1063858276.html
بينيت: سنضرب من يرسل الإرهابيين إلى تركيا لاستهداف مواطنينا... فيديو
بينيت: سنضرب من يرسل الإرهابيين إلى تركيا لاستهداف مواطنينا... فيديو
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن الجهات التي ترسل الإرهابيين إلى تركيا لاستهداف المواطنين الإسرائيليين هي التي ستدفع الثمن. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T12:23+0000
2022-06-19T12:23+0000
إسرائيل
أخبار تركيا اليوم
إيران
نفتالي بينيت
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وأضاف بينيت في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية: "نحن نشهد محاولات إيرانية لاستهداف الإسرائيليين خارج البلاد، وتعمل أجهزة الأمن على إحباطها قبل تنفيذها.وأوضح أنه "في حال تعرض أي إسرائيلي للأذى في تركيا، فإن إيران ستتحمل المسؤولية".وكانت إسرائيل قد حثت، في وقت سابق، جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا، بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل.وتتخوف الاستخبارات الإسرائيلية من عدم تمكن الشرطة التركية من إحباط الهجمات الإيرانية تجاه المواطنين الإسرائيليين خاصة وأن عددهم يزيد عن ألفي مواطن يتجولون في الأراضي التركية.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/4400-إسرائيلي-يسافرون-إلى-تركيا-اليوم-رغم-تحذيرات-الموساد-1063851326.html
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إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, إيران, نفتالي بينيت, العالم, أخبار العالم الآن

بينيت: سنضرب من يرسل الإرهابيين إلى تركيا لاستهداف مواطنينا... فيديو

12:23 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXوزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت
وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن الجهات التي ترسل الإرهابيين إلى تركيا لاستهداف المواطنين الإسرائيليين هي التي ستدفع الثمن.
وأضاف بينيت في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية: "نحن نشهد محاولات إيرانية لاستهداف الإسرائيليين خارج البلاد، وتعمل أجهزة الأمن على إحباطها قبل تنفيذها.
وأوضح أنه "في حال تعرض أي إسرائيلي للأذى في تركيا، فإن إيران ستتحمل المسؤولية".

وتابع: "سنستمر في ضرب من يرسلون الإرهابيين ومن يرسلون من يرسلونهم. قاعدتنا الجديدة: من يرسل يدفع الثمن".

وكانت إسرائيل قد حثت، في وقت سابق، جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا، بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل.
وتتخوف الاستخبارات الإسرائيلية من عدم تمكن الشرطة التركية من إحباط الهجمات الإيرانية تجاه المواطنين الإسرائيليين خاصة وأن عددهم يزيد عن ألفي مواطن يتجولون في الأراضي التركية.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
4400 إسرائيلي يسافرون إلى تركيا اليوم رغم تحذيرات "الموساد"
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