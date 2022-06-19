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تحذير من حملة تشويه ممنهجة لأجهزة الأمن العراقية
تحذير من حملة تشويه ممنهجة لأجهزة الأمن العراقية
أصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، تحذيرا مما وصفته بـ"حملة تشويه ممنهجة تستهدف الأجهزة الأمنية والعسكرية" في البلاد. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T17:51+0000
2022-06-19T17:51+0000
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا رفضت فيه "الشائعات المغرضة، وحملة التشويه الممنهجة التي تستهدف الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية مؤخراً"، على حد وصفها.وأضاف البيان أن حملة التشويه هذه "امتداد لحملات سابقة لطالما أعيد إنتاجها في محاولة لخلط الأوراق بالاعتماد على معلومات مضللة ومجهولة المصدر".واعتبرت الخلية أن هذه الحملات وغيرها جزء لا يتجزأ من مساعي للنيل من الدولة العراقية ومؤسساتها الأمنية، بغرض التأثير على الإنجازات الكبيرة التي تحققها هذه الأجهزة في مكافحة التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة"واختتم البيان بمطالبة وسائل الإعلام الوطنية، بعدم تداول معلومات تخص القوى الأمنية استنادا إلى تقارير خارجية مضللة تفتقر إلى المصداقية، أو حملات إلكترونية ممنهجة تستهدف أمن المواطنين، وذلك حفاظا على استقرار العراق وأمنه.
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العراق, العالم العربي

تحذير من حملة تشويه ممنهجة لأجهزة الأمن العراقية

17:51 GMT 19.06.2022
© AP Photo / Hadi Mizbanقوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
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أصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، تحذيرا مما وصفته بـ"حملة تشويه ممنهجة تستهدف الأجهزة الأمنية والعسكرية" في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا رفضت فيه "الشائعات المغرضة، وحملة التشويه الممنهجة التي تستهدف الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية مؤخراً"، على حد وصفها.
وأضاف البيان أن حملة التشويه هذه "امتداد لحملات سابقة لطالما أعيد إنتاجها في محاولة لخلط الأوراق بالاعتماد على معلومات مضللة ومجهولة المصدر".
واعتبرت الخلية أن هذه الحملات وغيرها جزء لا يتجزأ من مساعي للنيل من الدولة العراقية ومؤسساتها الأمنية، بغرض التأثير على الإنجازات الكبيرة التي تحققها هذه الأجهزة في مكافحة التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة"
واختتم البيان بمطالبة وسائل الإعلام الوطنية، بعدم تداول معلومات تخص القوى الأمنية استنادا إلى تقارير خارجية مضللة تفتقر إلى المصداقية، أو حملات إلكترونية ممنهجة تستهدف أمن المواطنين، وذلك حفاظا على استقرار العراق وأمنه.
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