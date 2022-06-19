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https://arabic.sputniknews.com/20220619/تحطم-طائرة-تابعة-للقوات-الجوية-الفنزويلية-1063844763.html
تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الفنزويلية
تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الفنزويلية
ذكرت صحيفة "ناسيونال" الفنزويلية، اليوم الأحد، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الفنزويلية تحطمت في ولاية زوليا. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T07:47+0000
2022-06-19T07:47+0000
اضطرابات أمنية في فنزويلا
تحطم طائرة
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مكسيكو سيتي- سبوتنيك. ووفقا للصحيفة، فإن الطائرة التي تحطمت كانت طائرة خفيفة من طراز "K-8W Karakorum".واشترى الجيش الفنزويلي 24 طائرة من تطوير باكستان والصين في 2010 لأغراض تدريبية.وأضافت الصحيفة أن طيارين كانا على متن الطائرة في وقت وقوع الحادث.وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019، أعلنت وزارة الدفاع في فنزويلا مصرع طيارين اثنين، في تحطم مقاتلة من قواتها الجوية من طراز "سو-30" في ولاية جواريكو وسط البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/وكالة-مقتل-طيارين-إيرانيين-اثنين-بعد-تحطم-طائرة-عسكرية-وسط-البلاد-1062642548.html
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اضطرابات أمنية في فنزويلا, تحطم طائرة

تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الفنزويلية

07:47 GMT 19.06.2022
© REUTERS / China Dailyموقع تحطم طائرة بوينغ 737-800 التابعة لشركة طيران صينية "شرق الصين"، الصين 21 مارس 2022
موقع تحطم طائرة بوينغ 737-800 التابعة لشركة طيران صينية شرق الصين، الصين 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© REUTERS / China Daily
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ذكرت صحيفة "ناسيونال" الفنزويلية، اليوم الأحد، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الفنزويلية تحطمت في ولاية زوليا.
مكسيكو سيتي- سبوتنيك. ووفقا للصحيفة، فإن الطائرة التي تحطمت كانت طائرة خفيفة من طراز "K-8W Karakorum".
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وكالة: مقتل طيارين إيرانيين اثنين بعد تحطم طائرة عسكرية وسط البلاد
24 مايو, 07:02 GMT
واشترى الجيش الفنزويلي 24 طائرة من تطوير باكستان والصين في 2010 لأغراض تدريبية.
وأضافت الصحيفة أن طيارين كانا على متن الطائرة في وقت وقوع الحادث.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019، أعلنت وزارة الدفاع في فنزويلا مصرع طيارين اثنين، في تحطم مقاتلة من قواتها الجوية من طراز "سو-30" في ولاية جواريكو وسط البلاد.
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