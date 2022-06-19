https://arabic.sputniknews.com/20220619/تعديل-جديد-لنظام-تور-الصاروخي-الروسي-يتيح-له-حمل-ضعف-الذخيرة-1063856965.html

تعديل جديد لنظام "تور" الصاروخي الروسي يتيح له حمل ضعف الذخيرة

تعديل جديد لنظام "تور" الصاروخي الروسي يتيح له حمل ضعف الذخيرة

أكدت الشركة المصنعة لنظام "تور" أن التعديل الجديد للنظام سيتيح له حمل ضعف الذخيرة التي كان يحملها من قبل. 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T11:47+0000

2022-06-19T11:47+0000

2022-06-19T11:47+0000

روسيا

سلاح روسيا

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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها مساعد المدير العام في مصنع كوبول لإنتاج منظومات تور، فياتشيسلاف كارتاشوف، اليوم الأحد، أكد أن التعديل الجديد لنظام الصواريخ الروسية تور المضادة للطائرات، سيحصل بمقتضاه على ضعف الذخيرة، بينما سيصبح هيكلها أخف، مما سيسمح بنقل المركبة القتالية على التعليق الخارجي لطائرات الهليكوبتر.وقال في تصريحات لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية: "اليوم، بدأنا في تطوير وحدة جديدة، حيث سيتم بالفعل تنفيذ الحلول التقنية الجديدة التي تم إنشاؤها في القطب الشمالي. سنستخدم ذخيرة مزدوجة".يشار إلى أن مصنع كوبول ومقره إيجيفسك يزود القوات المسلحة الروسية بآخر تعديل لنظام الدفاع الجوي، Tor-M2، منذ عام 2016.وتتمثل الميزة الأكثر شهرة في القدرة على الضرب أثناء الحركة. تشمل الأهداف المحتملة الطائرات دون طيار والصواريخ الموجهة وصواريخ كروز والطائرات والمروحيات والأسلحة عالية الدقة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة جدًا إلى متوسطة.

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