عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220619/تقديرات-أولية-تحالف-ماكرون-يفشل-بتحقيق-الأغلبية-المطلقة-في-الانتخابات-التشريعية-1063877680.html
تقديرات أولية: تحالف ماكرون يفشل بتحقيق الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية
تقديرات أولية: تحالف ماكرون يفشل بتحقيق الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية
تشير تقديرات أولية، إلى فوز الائتلاف الوسطي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمعظم المقاعد في الانتخابات التشريعية، لكنه فشل بتحقيق الأغلبية المطلقة التي تسمح له... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T18:37+0000
2022-06-19T18:38+0000
العالم
أخبار فرنسا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061103317_0:214:2827:1804_1920x0_80_0_0_df32907cf7cc2ec81ea3312db0c75b48.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتقديرات "بي إم إف" الفرنسية، فإنه "من المتوقع أن يفوز تحالف ماكرون بين 205 إلى 235 مقعدا في الجمعية الوطنية لمجلس النواب، يليه تحالف اليسار ما بين 170 - 190 مقعدا، والتجمع الوطني لمارين لوبان بين 75 إلى 95 مقعدًا".وبدأت فرنسا التصويت في الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية، حيث يحاول الوسطيون بزعامة إيمانويل ماكرون التمسك بالأغلبية في مواجهة تحدي من تحالف يساري جديد.ويحدد تصويت اليوم الأحد ميزان القوى لولاية ماكرون الثانية، كما أنه سيكشف قدرته على تنفيذ خطط سياسته الداخلية مثل رفع سن التقاعد وتعزيز مصالح الدولة
https://arabic.sputniknews.com/20220619/إعلام-الانتخابات-التشريعية-الفرنسية-قد-تحد-من-سلطة-ماكرون-1063875812.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061103317_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_db915db959094d4479f7b75b3f449db0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن

تقديرات أولية: تحالف ماكرون يفشل بتحقيق الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية

18:37 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 18:38 GMT 19.06.2022)
© Sputnik . Victoria Budanova / الذهاب إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الفرنسية - المنتخبون، في باريس، فرنسا 2022
الانتخابات الرئاسية الفرنسية - المنتخبون، في باريس، فرنسا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Sputnik . Victoria Budanova
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تشير تقديرات أولية، إلى فوز الائتلاف الوسطي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمعظم المقاعد في الانتخابات التشريعية، لكنه فشل بتحقيق الأغلبية المطلقة التي تسمح له بالحكم دون رادع.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتقديرات "بي إم إف" الفرنسية، فإنه "من المتوقع أن يفوز تحالف ماكرون بين 205 إلى 235 مقعدا في الجمعية الوطنية لمجلس النواب، يليه تحالف اليسار ما بين 170 - 190 مقعدا، والتجمع الوطني لمارين لوبان بين 75 إلى 95 مقعدًا".
وبدأت فرنسا التصويت في الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية، حيث يحاول الوسطيون بزعامة إيمانويل ماكرون التمسك بالأغلبية في مواجهة تحدي من تحالف يساري جديد.
الانتخابات الرائاسية الفرنسية - فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات، فرنسا 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
إعلام: الانتخابات التشريعية الفرنسية قد "تحد" من سلطة ماكرون
18:00 GMT
ويحدد تصويت اليوم الأحد ميزان القوى لولاية ماكرون الثانية، كما أنه سيكشف قدرته على تنفيذ خطط سياسته الداخلية مثل رفع سن التقاعد وتعزيز مصالح الدولة
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала