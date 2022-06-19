https://arabic.sputniknews.com/20220619/تقديرات-أولية-تحالف-ماكرون-يفشل-بتحقيق-الأغلبية-المطلقة-في-الانتخابات-التشريعية-1063877680.html
تقديرات أولية: تحالف ماكرون يفشل بتحقيق الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية
تقديرات أولية: تحالف ماكرون يفشل بتحقيق الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية
تشير تقديرات أولية، إلى فوز الائتلاف الوسطي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمعظم المقاعد في الانتخابات التشريعية، لكنه فشل بتحقيق الأغلبية المطلقة التي تسمح له... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T18:37+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتقديرات "بي إم إف" الفرنسية، فإنه "من المتوقع أن يفوز تحالف ماكرون بين 205 إلى 235 مقعدا في الجمعية الوطنية لمجلس النواب، يليه تحالف اليسار ما بين 170 - 190 مقعدا، والتجمع الوطني لمارين لوبان بين 75 إلى 95 مقعدًا".وبدأت فرنسا التصويت في الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية، حيث يحاول الوسطيون بزعامة إيمانويل ماكرون التمسك بالأغلبية في مواجهة تحدي من تحالف يساري جديد.ويحدد تصويت اليوم الأحد ميزان القوى لولاية ماكرون الثانية، كما أنه سيكشف قدرته على تنفيذ خطط سياسته الداخلية مثل رفع سن التقاعد وتعزيز مصالح الدولة
https://arabic.sputniknews.com/20220619/إعلام-الانتخابات-التشريعية-الفرنسية-قد-تحد-من-سلطة-ماكرون-1063875812.html
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تقديرات أولية: تحالف ماكرون يفشل بتحقيق الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية
18:37 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 18:38 GMT 19.06.2022) تابعنا عبر
تشير تقديرات أولية، إلى فوز الائتلاف الوسطي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمعظم المقاعد في الانتخابات التشريعية، لكنه فشل بتحقيق الأغلبية المطلقة التي تسمح له بالحكم دون رادع.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتقديرات "بي إم إف" الفرنسية، فإنه "من المتوقع أن يفوز تحالف ماكرون بين 205 إلى 235 مقعدا في الجمعية الوطنية لمجلس النواب، يليه تحالف اليسار ما بين 170 - 190 مقعدا، والتجمع الوطني لمارين لوبان بين 75 إلى 95 مقعدًا".
وبدأت فرنسا التصويت في الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية، حيث يحاول الوسطيون بزعامة إيمانويل ماكرون التمسك بالأغلبية في مواجهة تحدي من تحالف يساري جديد.
ويحدد تصويت اليوم الأحد ميزان القوى لولاية ماكرون الثانية، كما أنه سيكشف قدرته على تنفيذ خطط سياسته الداخلية مثل رفع سن التقاعد وتعزيز مصالح الدولة