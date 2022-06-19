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تقنية صينية لإبطاء ذوبان الجليد في القطبين
تقنية صينية لإبطاء ذوبان الجليد في القطبين
توصلت دراسة صينية جديدة إلى تطوير تقنية تساعد في إبطاء ذوبان جليد القطبين. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T15:10+0000
2022-06-19T15:10+0000
علوم
تقنية
ذوبان الجليد
القطب الجنوبي
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أجرى فريق من الباحثين من مؤسسة "إيكو إينفايرومنت آند ريسورسز" التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، تقييما للمسطح الجليدي "أوروكومي1" الموجود في جبل "تيان شان" في الصين، لدراسة كفاءة مادة تقلل من ذوبانه.وجمع الباحثون نموذجي قياس رقمي للارتفاعات بدقة عالية وبالاعتماد على المسح الليزري للأرض، مع مركبات جوية لا يقودها البشر، بالإضافة إلى البيانات المناخية، لتقييم نتائج استخدام 3 مواد مختلفة لتغطية الجليد ومنعه من الذوبان.وأظهرت النتائج، أن المناطق التي تمت تغطيتها شهدت انخفاضا في سرعة ذوبان الجليد تراوحت نسبته بين 29 إلى 56%، وحافظت مواد التغطية على حوالي 32% من كتلة الجليد، مقارنة بالمناطق غير المغطاة.وأشار الباحثون أيضا، إلى أن مواد الألياف النانوية تقلل ذوبان الجليد أكثر من غيرها بما يصل إلى نسبة 56%، مقارنة بالمواد النسيجية الجيولوجية المستخدمة في التجربة.وتتعلق نسبة تقليل ذوبان الجليد بخاصية انعكاس أشعة الشمس عن سطح المادة، فضلا عن العوامل المناخية المحلية، إذ أن مواد الألياف النانوية تمتلك قدرة أعلى على عكس أشعة الشمس.كما أشارت الدراسة إلى أن استخدام تلك المواد في المناطق الجبلية المرتفعة يحفظ الجليد بكفاءة أكبر، وقد تشكل حلا مهما في المناطق ذات الذوبان العالي حيث تقل مصادر المياه؛ وفقا لموقع فيز دوت أورج.هذا وتتعرض المسطحات الجليدية لتغيرات سريعة نتيجة الاحتباس الحراري، ويؤثر تقلص جليد القطبين بشكل كبير في مستوى سطح البحر، ناهيك عن دورة المياه الإقليمية، والأنظمة البيئية، وقد يؤدي لكوارث طبيعية.
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علوم, تقنية, ذوبان الجليد, القطب الجنوبي

تقنية صينية لإبطاء ذوبان الجليد في القطبين

15:10 GMT 19.06.2022
© Photo / Kyle Vollaers / Aerial Photography Awardsصورة بعنوان "جنة القطب الشمالي"، للمصور البريطاني كايلي فولايرز، الفائزة في فئة التصوير "مناظر مائية" من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020
صورة بعنوان جنة القطب الشمالي، للمصور البريطاني كايلي فولايرز، الفائزة في فئة التصوير مناظر مائية من مسابقة جوائز التصوير الجوي لعام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Photo / Kyle Vollaers / Aerial Photography Awards
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توصلت دراسة صينية جديدة إلى تطوير تقنية تساعد في إبطاء ذوبان جليد القطبين.
أجرى فريق من الباحثين من مؤسسة "إيكو إينفايرومنت آند ريسورسز" التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، تقييما للمسطح الجليدي "أوروكومي1" الموجود في جبل "تيان شان" في الصين، لدراسة كفاءة مادة تقلل من ذوبانه.
وجمع الباحثون نموذجي قياس رقمي للارتفاعات بدقة عالية وبالاعتماد على المسح الليزري للأرض، مع مركبات جوية لا يقودها البشر، بالإضافة إلى البيانات المناخية، لتقييم نتائج استخدام 3 مواد مختلفة لتغطية الجليد ومنعه من الذوبان.
وأظهرت النتائج، أن المناطق التي تمت تغطيتها شهدت انخفاضا في سرعة ذوبان الجليد تراوحت نسبته بين 29 إلى 56%، وحافظت مواد التغطية على حوالي 32% من كتلة الجليد، مقارنة بالمناطق غير المغطاة.
وأشار الباحثون أيضا، إلى أن مواد الألياف النانوية تقلل ذوبان الجليد أكثر من غيرها بما يصل إلى نسبة 56%، مقارنة بالمواد النسيجية الجيولوجية المستخدمة في التجربة.
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وتتعلق نسبة تقليل ذوبان الجليد بخاصية انعكاس أشعة الشمس عن سطح المادة، فضلا عن العوامل المناخية المحلية، إذ أن مواد الألياف النانوية تمتلك قدرة أعلى على عكس أشعة الشمس.
كما أشارت الدراسة إلى أن استخدام تلك المواد في المناطق الجبلية المرتفعة يحفظ الجليد بكفاءة أكبر، وقد تشكل حلا مهما في المناطق ذات الذوبان العالي حيث تقل مصادر المياه؛ وفقا لموقع فيز دوت أورج.
هذا وتتعرض المسطحات الجليدية لتغيرات سريعة نتيجة الاحتباس الحراري، ويؤثر تقلص جليد القطبين بشكل كبير في مستوى سطح البحر، ناهيك عن دورة المياه الإقليمية، والأنظمة البيئية، وقد يؤدي لكوارث طبيعية.
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