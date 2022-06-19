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https://arabic.sputniknews.com/20220619/جبهة-الخلاص-الوطني-التونسية-تتظاهر-للمطالبة-بحوار-وطني-شامل-وإسقاط-الاستفتاء-صور--1063856459.html
جبهة الخلاص الوطني التونسية تتظاهر للمطالبة بحوار وطني شامل وإسقاط الاستفتاء... صور
جبهة الخلاص الوطني التونسية تتظاهر للمطالبة بحوار وطني شامل وإسقاط الاستفتاء... صور
نظّم، اليوم الأحد، العشرات من أنصار جبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، مسيرة في العاصمة التونسية، للمطالبة بحوار وطني شامل وإسقاط ما وصفوه بـ... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T11:47+0000
2022-06-19T11:47+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك بمشاركة عدد من قيادات الجبهة، في المسيرة، التي انطلقت من ساحة الجمهورية، في اتجاه المسرح البلدي وسط العاصمَة.وندد المشاركون في المسيرة بالأوضاع التي تمر بها البلاد بسبب ما اعتبروه انقلابا على الشرعية والمسار الديمقراطي منذ 25 من يوليو الماضي.وطالب المشاركون في المسيرة بإطلاق حوار وطني حقيقي شامل ويجمع كل الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة ويحدد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.وشهدت المسيرة حضورا أمنيا مكثفا في شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المحاذية له.
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جبهة الخلاص الوطني التونسية تتظاهر للمطالبة بحوار وطني شامل وإسقاط الاستفتاء... صور

11:47 GMT 19.06.2022
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نظّم، اليوم الأحد، العشرات من أنصار جبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، مسيرة في العاصمة التونسية، للمطالبة بحوار وطني شامل وإسقاط ما وصفوه بـ "مهزلة" الاستفتاء المقرر في 25 يوليو/ تموز المقبل.
جاء ذلك بمشاركة عدد من قيادات الجبهة، في المسيرة، التي انطلقت من ساحة الجمهورية، في اتجاه المسرح البلدي وسط العاصمَة.
وندد المشاركون في المسيرة بالأوضاع التي تمر بها البلاد بسبب ما اعتبروه انقلابا على الشرعية والمسار الديمقراطي منذ 25 من يوليو الماضي.
© Sputnik . Mariam Gaderaمسيرة لجبهة الخلاص الوطني في تونس للمطالبة بحوار وطني شامل واسقاط الاستفتاء
مسيرة لجبهة الخلاص الوطني في تونس للمطالبة بحوار وطني شامل واسقاط الاستفتاء - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Mariam Gadera
مسيرة لجبهة الخلاص الوطني في تونس للمطالبة بحوار وطني شامل واسقاط الاستفتاء
© Sputnik . Mariam Gaderaمسيرة لجبهة الخلاص الوطني في تونس للمطالبة بحوار وطني شامل واسقاط الاستفتاء
مسيرة لجبهة الخلاص الوطني في تونس للمطالبة بحوار وطني شامل واسقاط الاستفتاء - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Mariam Gadera
مسيرة لجبهة الخلاص الوطني في تونس للمطالبة بحوار وطني شامل واسقاط الاستفتاء
© Sputnik . Mariam Gaderaمسيرة لجبهة الخلاص الوطني في تونس للمطالبة بحوار وطني شامل واسقاط الاستفتاء
مسيرة لجبهة الخلاص الوطني في تونس للمطالبة بحوار وطني شامل واسقاط الاستفتاء - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Mariam Gadera
مسيرة لجبهة الخلاص الوطني في تونس للمطالبة بحوار وطني شامل واسقاط الاستفتاء
وطالب المشاركون في المسيرة بإطلاق حوار وطني حقيقي شامل ويجمع كل الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة ويحدد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وشهدت المسيرة حضورا أمنيا مكثفا في شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المحاذية له.
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