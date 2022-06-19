جبهة الخلاص الوطني التونسية تتظاهر للمطالبة بحوار وطني شامل وإسقاط الاستفتاء... صور

جاء ذلك بمشاركة عدد من قيادات الجبهة، في المسيرة، التي انطلقت من ساحة الجمهورية، في اتجاه المسرح البلدي وسط العاصمَة.وندد المشاركون في المسيرة بالأوضاع التي تمر بها البلاد بسبب ما اعتبروه انقلابا على الشرعية والمسار الديمقراطي منذ 25 من يوليو الماضي.وطالب المشاركون في المسيرة بإطلاق حوار وطني حقيقي شامل ويجمع كل الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة ويحدد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.وشهدت المسيرة حضورا أمنيا مكثفا في شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المحاذية له.
نظّم، اليوم الأحد، العشرات من أنصار جبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، مسيرة في العاصمة التونسية، للمطالبة بحوار وطني شامل وإسقاط ما وصفوه بـ "مهزلة" الاستفتاء المقرر في 25 يوليو/ تموز المقبل.
جاء ذلك بمشاركة عدد من قيادات الجبهة، في المسيرة، التي انطلقت من ساحة الجمهورية، في اتجاه المسرح البلدي وسط العاصمَة.
وندد المشاركون في المسيرة بالأوضاع التي تمر بها البلاد بسبب ما اعتبروه انقلابا على الشرعية والمسار الديمقراطي منذ 25 من يوليو الماضي.