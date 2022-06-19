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https://arabic.sputniknews.com/20220619/جلسة-غداء-مع-الملياردير-وارن-بافيت-تكلف-أكثر-من-19-مليون-دولار-1063845573.html
جلسة غداء مع الملياردير "وارن بافيت" تكلف أكثر من 19 مليون دولار
جلسة غداء مع الملياردير "وارن بافيت" تكلف أكثر من 19 مليون دولار
ولم يرغب المتبرع الثري، الذي سيمضي "وقتا لا ينسى في فترة بعد الظهر" مع رئيس شركة ""بيركشير هاثاواي" القابضة وسبعة ضيوف آخرين في مطعم في نيويورك، في الكشف عن... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T08:20+0000
2022-06-19T08:20+0000
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ولم يرغب المتبرع الثري، الذي سيمضي "وقتا لا ينسى في فترة بعد الظهر" مع رئيس شركة ""بيركشير هاثاواي" القابضة وسبعة ضيوف آخرين في مطعم في نيويورك، في الكشف عن هويته.وأوضح بيان صادر عن مجموعة "إي باي" للتجارة الإلكترونية أن المزاد افتتح، الأحد الماضي، بسعر أساسي حدد بمبلغ 25 ألف دولار، وأغلق ليلة الجمعة عند 19 مليونا و100 دولار.يذكر أن منظمة "إي باي" تتولى تنظيم هذه المزادات لمصلحة منظمة "غلايد" غير الحكومية التي تحارب الفقر في سان فرانسيسكو، من خلال توزيع وجبات الطعام على المشردين، وتوفير المأوى والفحوص الطبية والتدريب المهني لهم، إلى جانب مجموعة من الخدمات الأخرى.ونقل البيان عن بافيت، قوله إنه التقى على مر السنين "أشخاصاً مثيرين للاهتمام من كل أنحاء العالم" ممن فازوا بغداء معه.
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العالم, منوعات, جمعيات خيرية, الولايات المتحدة الأمريكية

جلسة غداء مع الملياردير "وارن بافيت" تكلف أكثر من 19 مليون دولار

08:20 GMT 19.06.2022
© Depositphotos / Rawpixelعشاء عيد الشكر
عشاء عيد الشكر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Depositphotos / Rawpixel
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ولم يرغب المتبرع الثري، الذي سيمضي "وقتا لا ينسى في فترة بعد الظهر" مع رئيس شركة ""بيركشير هاثاواي" القابضة وسبعة ضيوف آخرين في مطعم في نيويورك، في الكشف عن هويته.
وأوضح بيان صادر عن مجموعة "إي باي" للتجارة الإلكترونية أن المزاد افتتح، الأحد الماضي، بسعر أساسي حدد بمبلغ 25 ألف دولار، وأغلق ليلة الجمعة عند 19 مليونا و100 دولار.

يذكر أن منظمة "إي باي" تتولى تنظيم هذه المزادات لمصلحة منظمة "غلايد" غير الحكومية التي تحارب الفقر في سان فرانسيسكو، من خلال توزيع وجبات الطعام على المشردين، وتوفير المأوى والفحوص الطبية والتدريب المهني لهم، إلى جانب مجموعة من الخدمات الأخرى.
ونقل البيان عن بافيت، قوله إنه التقى على مر السنين "أشخاصاً مثيرين للاهتمام من كل أنحاء العالم" ممن فازوا بغداء معه.
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