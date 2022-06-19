https://arabic.sputniknews.com/20220619/جونسون-ينبه-الحلفاء-الغربيين-للاستعداد-إلى-صراع-طويل-الأمد-في-أوكرانيا-1063840533.html
جونسون ينبه الحلفاء الغربيين للاستعداد إلى "صراع طويل الأمد" في أوكرانيا
جونسون ينبه الحلفاء الغربيين للاستعداد إلى "صراع طويل الأمد" في أوكرانيا
نبه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الحلفاء الغربيين إلى ضرورة الاستعداد لـ "صراع طويل الأمد" في أوكرانيا، داعيا لتقديم دعم متواصل لكييف. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T02:27+0000
2022-06-19T02:27+0000
2022-06-19T02:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب جونسون في مقال نشرته صحيفة "صنداي تايمز"، إن الغرب "يجب أن يتأقلم مع فكرة أن الحرب في أوكرانيا ستكون طويلة الأمد". متهما موسكو بـ"السعي لاستنزاف" الغرب.وحدد جونسون خطة دعم من أربع نقاط "للتمويل المستمر والمساعدة التقنية" ينبغي الحفاظ على مستوياتها "للسنوات المقبلة" وربما تعزيزها، من بينها، استمرار توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وتدريب أفرادها العسكريين في الدول الأوروبية، والحفاظ على حيوية الدولة الأوكرانية (دفع الرواتب وصيانة المدارس وتقديم المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار حيث أمكن)، تطوير طرق برية بديلة لتسليم الحبوب الأوكرانية ودعم الاقتصاد.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/كوساتشيوف-حصار-ليتوانيا-لمقاطعة-كالينينغراد-الروسية-انتهاكا-للقوانين-الدولية-1063840082.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا
جونسون ينبه الحلفاء الغربيين للاستعداد إلى "صراع طويل الأمد" في أوكرانيا
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نبه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الحلفاء الغربيين إلى ضرورة الاستعداد لـ "صراع طويل الأمد" في أوكرانيا، داعيا لتقديم دعم متواصل لكييف.
موسكو - سبوتنيك. وكتب جونسون في مقال نشرته صحيفة "صنداي تايمز"، إن الغرب "يجب أن يتأقلم مع فكرة أن الحرب في أوكرانيا ستكون طويلة الأمد
". متهما موسكو بـ"السعي لاستنزاف" الغرب.
وأضاف، "يجب على المملكة المتحدة وأصدقائنا الرد بتقديم ضمانات بأن أوكرانيا ستتمتع بالقوة الاستراتيجية للبقاء على قيد الحياة والانتصار".
وحدد جونسون خطة دعم من أربع نقاط "للتمويل المستمر والمساعدة التقنية" ينبغي الحفاظ على مستوياتها "للسنوات المقبلة" وربما تعزيزها، من بينها، استمرار توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وتدريب أفرادها العسكريين في الدول الأوروبية، والحفاظ على حيوية الدولة الأوكرانية (دفع الرواتب وصيانة المدارس وتقديم المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار حيث أمكن)، تطوير طرق برية بديلة لتسليم الحبوب الأوكرانية ودعم الاقتصاد.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.