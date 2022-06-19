https://arabic.sputniknews.com/20220619/حاخام-إسرائيل-الأكبر-مهاجما-المتطرف-بن-غفير-أحمق-ويثير-الفتن-1063856588.html
حاخام إسرائيل الأكبر مهاجما المتطرف بن غفير: "أحمق ويثير الفتن"
حاخام إسرائيل الأكبر مهاجما المتطرف بن غفير: "أحمق ويثير الفتن"
هاجم حاخام إسرائيل الأكبر، إسحاق يوسف، اليوم الأحد، عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، واصفا إياه بـ"الأحمق". 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T11:35+0000
2022-06-19T11:35+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الحاخام السفاردي الأكبر لإسرائيل، إسحاق يوسف، أن عضو الكنيست، بن غفير "أهبل ويثير الفتن ويخالف أوامر كبار الحاخامات باقتحامه المسجد الأقصى".وانتقد إسحاق يوسف اقتحامات عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، بشكل مستمر، بدعوى أن هذا الأمر يثير عاصفة هوجاء، قائلا: "يا له من تجديف على كل رجال إسرائيل الحقيقيين. فكر في الأمر أيها الأحمق".خلال السنوات الأخيرة، كثيرا ما أثار عضو الكنيست بن غفير جدلا واسعا بما في ذلك داخل إسرائيل، حيث اتهمه وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست مؤخرا بمحاولة إشعال الأوضاع في مدينة القدس.وبن غفير معروف بمواقفه العدائية الحادة تجاه الفلسطينيين، وفي وقت سابق من العام الحالي، أقام مكتبا برلمانيا مؤقتا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية برفقة عشرات المستوطنين ما قاد إلى مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين من سكان الحي.
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سبوتنيك عربي
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انتخابات الكنيست الإسرائيلي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
حاخام إسرائيل الأكبر مهاجما المتطرف بن غفير: "أحمق ويثير الفتن"
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هاجم حاخام إسرائيل الأكبر، إسحاق يوسف، اليوم الأحد، عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، واصفا إياه بـ"الأحمق".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الحاخام السفاردي الأكبر لإسرائيل، إسحاق يوسف، أن عضو الكنيست، بن غفير "أهبل ويثير الفتن ويخالف أوامر كبار الحاخامات باقتحامه المسجد الأقصى".
وانتقد إسحاق يوسف اقتحامات عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير
للمسجد الأقصى، بشكل مستمر، بدعوى أن هذا الأمر يثير عاصفة هوجاء، قائلا: "يا له من تجديف على كل رجال إسرائيل الحقيقيين. فكر في الأمر أيها الأحمق".
خلال السنوات الأخيرة، كثيرا ما أثار عضو الكنيست بن غفير جدلا واسعا بما في ذلك داخل إسرائيل، حيث اتهمه وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست مؤخرا بمحاولة إشعال الأوضاع في مدينة القدس
.
وبن غفير معروف بمواقفه العدائية الحادة تجاه الفلسطينيين، وفي وقت سابق من العام الحالي، أقام مكتبا برلمانيا مؤقتا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية برفقة عشرات المستوطنين ما قاد إلى مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين من سكان الحي.