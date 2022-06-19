عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220619/حاخام-إسرائيل-الأكبر-مهاجما-المتطرف-بن-غفير-أحمق-ويثير-الفتن-1063856588.html
حاخام إسرائيل الأكبر مهاجما المتطرف بن غفير: "أحمق ويثير الفتن"
حاخام إسرائيل الأكبر مهاجما المتطرف بن غفير: "أحمق ويثير الفتن"
هاجم حاخام إسرائيل الأكبر، إسحاق يوسف، اليوم الأحد، عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، واصفا إياه بـ"الأحمق". 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T11:35+0000
2022-06-19T11:35+0000
انتخابات الكنيست الإسرائيلي
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062821870_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1ff8ab94f77be76d9065e9bd8b87a455.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الحاخام السفاردي الأكبر لإسرائيل، إسحاق يوسف، أن عضو الكنيست، بن غفير "أهبل ويثير الفتن ويخالف أوامر كبار الحاخامات باقتحامه المسجد الأقصى".وانتقد إسحاق يوسف اقتحامات عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، بشكل مستمر، بدعوى أن هذا الأمر يثير عاصفة هوجاء، قائلا: "يا له من تجديف على كل رجال إسرائيل الحقيقيين. فكر في الأمر أيها الأحمق".خلال السنوات الأخيرة، كثيرا ما أثار عضو الكنيست بن غفير جدلا واسعا بما في ذلك داخل إسرائيل، حيث اتهمه وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست مؤخرا بمحاولة إشعال الأوضاع في مدينة القدس.وبن غفير معروف بمواقفه العدائية الحادة تجاه الفلسطينيين، وفي وقت سابق من العام الحالي، أقام مكتبا برلمانيا مؤقتا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية برفقة عشرات المستوطنين ما قاد إلى مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين من سكان الحي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062821870_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb010e0d53736c6c6615e05bf3640956.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انتخابات الكنيست الإسرائيلي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

حاخام إسرائيل الأكبر مهاجما المتطرف بن غفير: "أحمق ويثير الفتن"

11:35 GMT 19.06.2022
© AP Photo / MENAHEM KAHANAزعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / MENAHEM KAHANA
تابعنا عبرTelegram
هاجم حاخام إسرائيل الأكبر، إسحاق يوسف، اليوم الأحد، عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، واصفا إياه بـ"الأحمق".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الحاخام السفاردي الأكبر لإسرائيل، إسحاق يوسف، أن عضو الكنيست، بن غفير "أهبل ويثير الفتن ويخالف أوامر كبار الحاخامات باقتحامه المسجد الأقصى".
وانتقد إسحاق يوسف اقتحامات عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، بشكل مستمر، بدعوى أن هذا الأمر يثير عاصفة هوجاء، قائلا: "يا له من تجديف على كل رجال إسرائيل الحقيقيين. فكر في الأمر أيها الأحمق".
خلال السنوات الأخيرة، كثيرا ما أثار عضو الكنيست بن غفير جدلا واسعا بما في ذلك داخل إسرائيل، حيث اتهمه وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست مؤخرا بمحاولة إشعال الأوضاع في مدينة القدس.
وبن غفير معروف بمواقفه العدائية الحادة تجاه الفلسطينيين، وفي وقت سابق من العام الحالي، أقام مكتبا برلمانيا مؤقتا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية برفقة عشرات المستوطنين ما قاد إلى مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين من سكان الحي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала