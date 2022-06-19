https://arabic.sputniknews.com/20220619/حزب-الله-يؤكد-حرصه-على-ثروات-لبنان-النفطية-بالكامل-ويحذر-من-انهيار-متزايد-بسبب-عدم-تشكيل-حكومة-1063869282.html

"حزب الله" يؤكد حرصه على ثروات لبنان النفطية بالكامل ويحذر من انهيار متزايد بسبب عدم تشكيل حكومة

"حزب الله" يؤكد حرصه على ثروات لبنان النفطية بالكامل ويحذر من انهيار متزايد بسبب عدم تشكيل حكومة

أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، حرصه على ثروات لبنان النفطية بالكامل غير منقوصة. 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T15:35+0000

2022-06-19T15:35+0000

2022-06-19T15:35+0000

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

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دعا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في أقرب وقت "لما له من دور كبير في معالجة أزماتنا المالية والاقتصادية وسنتابع بدقة لتحصيل هذا الحق ولن نكون جزءًا من مناقشات ومهاترات لها طبيعة نظرية لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، يهمنا أن نصل إلى حقوقنا بطريقة صحيحة من خلال التفاوض الذي يجريه رئيس الجمهورية لنصل إلى حقوقنا المشروعة وأن نبدأ بالحفر والاستخراج، مع معرفتنا أن الحظر هو من أمريكا وهي التي منعت شركة توتال من أن تعمل، لكن علينا أن نتابع ونحشرهم في الزاوية من خلال موقف موحد لنصل إلى حقوقنا".وبشأن تشكيل الحكومة، اعتبر الشيخ نعيم قاسم أنها المسعى الأساسي في هذا الوقت"، محذرا من أن "مرور الوقت أكثر دون تشكيلها سيؤدي لمزيد من الانهيار".ودعا الشيخ نعيم قاسم، الجميع إلى مد اليد، لافتًا إلى أن "المجلس النيابي كان نتيجة اختيار الناس ولا يحق لأحد أن يصنف النواب على خاطره وأن يقول هذا النائب يمثل وغيره لا يمثل، فلكل نائب شركاء في هذا الوطن".

https://arabic.sputniknews.com/20220613/حزب-الله-يحذر-من-أن-التقارب-بين-السعودية-وإسرائيل-يشكل-تهديدا-مباشرا-لكل-شعوب-المنطقة-1063532753.html

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