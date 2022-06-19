https://arabic.sputniknews.com/20220619/حزب-الله-يؤكد-حرصه-على-ثروات-لبنان-النفطية-بالكامل-ويحذر-من-انهيار-متزايد-بسبب-عدم-تشكيل-حكومة-1063869282.html
"حزب الله" يؤكد حرصه على ثروات لبنان النفطية بالكامل ويحذر من انهيار متزايد بسبب عدم تشكيل حكومة
"حزب الله" يؤكد حرصه على ثروات لبنان النفطية بالكامل ويحذر من انهيار متزايد بسبب عدم تشكيل حكومة
أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، حرصه على ثروات لبنان النفطية بالكامل غير منقوصة. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T15:35+0000
2022-06-19T15:35+0000
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دعا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في أقرب وقت "لما له من دور كبير في معالجة أزماتنا المالية والاقتصادية وسنتابع بدقة لتحصيل هذا الحق ولن نكون جزءًا من مناقشات ومهاترات لها طبيعة نظرية لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، يهمنا أن نصل إلى حقوقنا بطريقة صحيحة من خلال التفاوض الذي يجريه رئيس الجمهورية لنصل إلى حقوقنا المشروعة وأن نبدأ بالحفر والاستخراج، مع معرفتنا أن الحظر هو من أمريكا وهي التي منعت شركة توتال من أن تعمل، لكن علينا أن نتابع ونحشرهم في الزاوية من خلال موقف موحد لنصل إلى حقوقنا".وبشأن تشكيل الحكومة، اعتبر الشيخ نعيم قاسم أنها المسعى الأساسي في هذا الوقت"، محذرا من أن "مرور الوقت أكثر دون تشكيلها سيؤدي لمزيد من الانهيار".ودعا الشيخ نعيم قاسم، الجميع إلى مد اليد، لافتًا إلى أن "المجلس النيابي كان نتيجة اختيار الناس ولا يحق لأحد أن يصنف النواب على خاطره وأن يقول هذا النائب يمثل وغيره لا يمثل، فلكل نائب شركاء في هذا الوطن".
https://arabic.sputniknews.com/20220613/حزب-الله-يحذر-من-أن-التقارب-بين-السعودية-وإسرائيل-يشكل-تهديدا-مباشرا-لكل-شعوب-المنطقة-1063532753.html
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أخبار لبنان, أخبار حزب الله
"حزب الله" يؤكد حرصه على ثروات لبنان النفطية بالكامل ويحذر من انهيار متزايد بسبب عدم تشكيل حكومة
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أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، حرصه على ثروات لبنان النفطية بالكامل غير منقوصة.
دعا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
، لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في أقرب وقت "لما له من دور كبير في معالجة أزماتنا المالية والاقتصادية وسنتابع بدقة لتحصيل هذا الحق ولن نكون جزءًا من مناقشات ومهاترات لها طبيعة نظرية لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، يهمنا أن نصل إلى حقوقنا بطريقة صحيحة من خلال التفاوض الذي يجريه رئيس الجمهورية لنصل إلى حقوقنا المشروعة وأن نبدأ بالحفر والاستخراج، مع معرفتنا أن الحظر هو من أمريكا وهي التي منعت شركة توتال من أن تعمل، لكن علينا أن نتابع ونحشرهم في الزاوية من خلال موقف موحد لنصل إلى حقوقنا".
وبشأن تشكيل الحكومة، اعتبر الشيخ نعيم قاسم أنها المسعى الأساسي في هذا الوقت"، محذرا من أن "مرور الوقت أكثر دون تشكيلها سيؤدي لمزيد من الانهيار".
وقال: "نحن أمام 4 أشهر حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، نستطيع خلال هذه المدة إنجاز خطة التعافي وإنجاز بعض القوانين في المجلس النيابي وبداية توقيع الاتفاق التفصيلي مع صندوق النقد الدولي، وحسم بعض الملفات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، وبوضع خطة الكهرباء على سكة الحل وحتى لو كانت بداية لحلول أفضل بكثير من أن نبقى بلا حكومة ونبقى في المجهول".
ودعا الشيخ نعيم قاسم، الجميع إلى مد اليد، لافتًا إلى أن "المجلس النيابي كان نتيجة اختيار الناس ولا يحق لأحد أن يصنف النواب على خاطره وأن يقول هذا النائب يمثل وغيره لا يمثل، فلكل نائب شركاء في هذا الوطن".
وأضاف أن "البعض يقول إنه لا يريد التعاون، نقول لمن لا يريد التعاون هل تريد حكومة استئثار؟ وهل ينجح البلد بحكومة استئثار؟ بل هل تستطيع تشكيل حكومة استئثار؟ والحل هو بتخفيف آلام الناس تمهيدا للحلول المستقبلية".