https://arabic.sputniknews.com/20220619/حكومة-هونغ-كونغ-الجديدة-تضم-4-مسؤولين-بارزين-خاضعين-للعقوبات-الأمريكية-1063846458.html
حكومة هونغ كونغ الجديدة تضم 4 مسؤولين بارزين خاضعين للعقوبات الأمريكية
حكومة هونغ كونغ الجديدة تضم 4 مسؤولين بارزين خاضعين للعقوبات الأمريكية
عينت الصين، اليوم الأحد، حكومة جديدة في هونغ كونغ تضم 4 مسؤولين بارزين خاضعين للعقوبات الأمريكية، وهو ما اعتبره زعيمها الجديد بأنه محاولة للتنمر على بكين. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T08:29+0000
2022-06-19T08:29+0000
2022-06-19T08:29+0000
أحداث هونغ كونغ
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وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 مسؤولا في الصين وهونغ كونغ قبل عامين بعد فرض قانون شامل للأمن القومي للقضاء على المعارضة في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في أعقاب احتجاجات حاشدة وأحيانا عنيفة للمطالبة بالديمقراطية في 2019.كانت حكومة هونغ كونغ تضم 7 أعضاء، وسيستمر أربعة في الإدارة الجديدة، بما في ذلك الزعيم القادم جون لي ووزير الأمن كريس تانغ ووزير شؤون البر الرئيسي إريك تسانغ، وسكرتير الإدارة المعين حديثا إريك تشان، بحسب "فرانس برس".الثلاثة الآخرون الذين صدرت بحقهم عقوبات هم رئيس الشرطة المتقاعد ستيفن لو وزعيمة المدينة المنتهية ولايتها كاري لام ووزيرة العدل تيريزا تشينج التي سيتم استبدالها.وبموجب العقوبات، قالت لام إنها اضطرت لتلقي راتبها نقدا بسبب القيود المصرفية.وقال لي: "حاولت بعض دول المتنمرين ترهيب المسؤولين (في هونغ كونغ) بإجراءات مثل العقوبات، خاصة بعد فشل مؤامراتهم لتخريب أمننا القومي بسبب الإجراءات التي اتخذناها".غوقال لي: "حاولت بعض دول المتنمرين ترهيب المسؤولين (في هونج كونج) بإجراءات مثل العقوبات، خاصة بعد فشل مؤامراتهم لتخريب أمننا القومي بسبب الإجراءات التي اتخذناها".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/هونغ-كونغ-تستعد-لإطلاق-أطول-رحلة-طيران-فى-العالم-1060616789.html
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أحداث هونغ كونغ
حكومة هونغ كونغ الجديدة تضم 4 مسؤولين بارزين خاضعين للعقوبات الأمريكية
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عينت الصين، اليوم الأحد، حكومة جديدة في هونغ كونغ تضم 4 مسؤولين بارزين خاضعين للعقوبات الأمريكية، وهو ما اعتبره زعيمها الجديد بأنه محاولة للتنمر على بكين.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 مسؤولا في الصين وهونغ كونغ قبل عامين بعد فرض قانون شامل للأمن القومي للقضاء على المعارضة في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في أعقاب احتجاجات حاشدة وأحيانا عنيفة للمطالبة بالديمقراطية في 2019.
كانت حكومة هونغ كونغ تضم 7 أعضاء، وسيستمر أربعة في الإدارة الجديدة، بما في ذلك الزعيم القادم
جون لي ووزير الأمن كريس تانغ ووزير شؤون البر الرئيسي إريك تسانغ، وسكرتير الإدارة المعين حديثا إريك تشان، بحسب "فرانس برس".
الثلاثة الآخرون الذين صدرت بحقهم عقوبات هم رئيس الشرطة المتقاعد ستيفن لو وزعيمة المدينة المنتهية ولايتها كاري لام ووزيرة العدل تيريزا تشينج التي سيتم استبدالها.
وبموجب العقوبات، قالت لام إنها اضطرت لتلقي راتبها نقدا بسبب القيود المصرفية.
وقال لي: "حاولت بعض دول المتنمرين ترهيب المسؤولين (في هونغ كونغ) بإجراءات مثل العقوبات، خاصة بعد فشل مؤامراتهم لتخريب أمننا القومي بسبب الإجراءات التي اتخذناها".غ
وقال لي: "حاولت بعض دول المتنمرين ترهيب المسؤولين (في هونج كونج) بإجراءات مثل العقوبات، خاصة بعد فشل مؤامراتهم لتخريب أمننا القومي بسبب الإجراءات التي اتخذناها".