https://arabic.sputniknews.com/20220619/خامنئي-المشكلة-في-أوكرانيا-ناجمة-عن-سعي-الغرب-وأمريكا-لتوسيع-الناتو-1063875513.html

خامنئي: المشكلة في أوكرانيا ناجمة عن سعي الغرب وأمريكا لتوسيع "الناتو"

خامنئي: المشكلة في أوكرانيا ناجمة عن سعي الغرب وأمريكا لتوسيع "الناتو"

صرح المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، أن الولايات المتحدة والغرب لن يترددوا في توسيع نفوذهم، مشيرا إلى أن الأزمة في أوكرانيا تكمن في سعيهم... 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T17:55+0000

2022-06-19T17:55+0000

2022-06-19T17:55+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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طهران - سبوتنيك. قال خامنئي خلال استقباله رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وحسبما نقله موقع المرشد الأعلى عنه، "لن يتردد الغربيون والأمريكيون في توسيع نفوذهم أينما استطاعوا، وفي حالة أوكرانيا، تكمن المشكلة الرئيسية في أن الغرب يحاول توسيع الناتو، ويفكرون في توسيع نفوذهم حيثما أمكنهم ذلك".كان خامنئي قد ذكر، خلال استقباله عددا من طلاب الجامعات وأساتذة الجامعات، في أبريل/ نيسان الماضي، أن الحرب في أوكرانيا "أعمق من مجرد هجوم عسكري على دولة"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أنها مؤشر لمستقبل معقد.وأضاف: "يجب النظر إلى الحرب الأوكرانية بأنها ليست مجرد هجوم عسكري على بلد، بل إن جذور العملية عميقة، نستطيع مشاهدة تلك الجذور في أوروبا".وتابع خامنئي أن الحرب "تدفع لأن يتنبأ الإنسان بالمستقبل الذي يمكن أن يكون معقدا وصعبا"، داعيا للنظر إليها "في سياق تشكيل نظام عالمي جديد".يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، عمدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات وتدابير للضغط على الاقتصاد الروسي من أجل وقف العملية.وأكدت إيران في أكثر من مناسبة معارضتها للعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية التي تشنها منذ نحو شهرين لنزع سلاح نظام كييف، داعية للحوار والدبلوماسية لإنهاء الأزمة.

https://arabic.sputniknews.com/20220619/خامنئي-أمريكا-والغرب-يسعيان-لتوسيع-نفوذهما-في-شرق-آسيا-وغربها-وتقويض-استقلال-وسيادة-الدول-فيها-1063873809.html

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العالم