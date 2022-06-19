https://arabic.sputniknews.com/20220619/خبيرعسكري-زيارة-القادة-الأوروبيين-إلى-كييف-بإيعاز-من-أمريكا--1063853967.html
خبيرعسكري: زيارة القادة الأوروبيين إلى كييف بإيعاز من أمريكا
خبيرعسكري: زيارة القادة الأوروبيين إلى كييف بإيعاز من أمريكا
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ثمان سنوات على فتوى الجهاد ضد "داعش"، إسرائيل تكشف... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T11:14+0000
2022-06-19T11:14+0000
2022-06-19T11:16+0000
شؤون عسكرية
راديو
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خبيرعسكري :"زيارة القادة الأوروبيين إلى كييف بإيعاز من أمريكا"
خبيرعسكري :"زيارة القادة الأوروبيين إلى كييف بإيعاز من أمريكا"
في أول حراك دولي للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، قالت وزارة الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ وفدًا من هذه الجمهورية، بأنه سيوعز ببدء عملية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وبينت الوزارة في بيان أن الرئيس السوري هنأ وفد جمهورية دونيتسك الشعبية، بتحرير معظم الجمهورية، وقال إنه سيوعز إلى وزارة الخارجية في بلاده لكي تباشر بإجراءات الاعتراف رسميا بالجمهوريتين.عن هذا الموضوع، قال الخبيرالعسكري، الدكتور فراس شبول، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "شؤون عسكرية":قيادي: بدأنا بتنظيم شعبي مسلح وأصبح هيئة أمنية مستلقة يستذكر العراقيون الذكرى الثامنة على فتوى الجهاد والقتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، المحظور في روسيا، تلك الفتوى التي انبثق عنها تأسيس الحشد الشعبي في العراق والذي كان أحد الدعامات الأساسية للجيش العراقي والشرطة الاتحادية في عمليات تحرير المدن التي سقطت بيد التنظيم الإرهابي.عن هذا الموضوع، قال معاون رئيس هيئة الحشد الشعبي للعمليات، الحاج ياسر العيساوي، خلال حوار له في برنامج "شؤون عسكرية":التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио, راديو
خبيرعسكري: زيارة القادة الأوروبيين إلى كييف بإيعاز من أمريكا
11:14 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 11:16 GMT 19.06.2022) تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ثمان سنوات على فتوى الجهاد ضد "داعش"، إسرائيل تكشف عن رادار جديد.
في أول حراك دولي للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، قالت وزارة الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ وفدًا من هذه الجمهورية، بأنه سيوعز ببدء عملية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وبينت الوزارة في بيان أن الرئيس السوري هنأ وفد جمهورية دونيتسك الشعبية، بتحرير معظم الجمهورية، وقال إنه سيوعز إلى وزارة الخارجية في بلاده لكي تباشر بإجراءات الاعتراف رسميا بالجمهوريتين.
عن هذا الموضوع، قال الخبيرالعسكري، الدكتور فراس شبول، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "شؤون عسكرية
":
"هناك حلفان في العالم الآن، حلف يحمل مطالب العدل والإنسانية وحلف آخر يحمل مظاهر الشر والحقد والحروب، وإن الجانب السوري دائمًا وأبدًا هو مع الدولة الروسية بكل الجوانب بما في ذلك العسكرية والسياسية والاجتماعية وحتى الإنسانية كما وإن الاعتراف السوري بهاتيين الجمهوريتين جاءعن قناعة حقيقية حول عائديتهما لروسيا، وهو أمر لايخفى على أحد، وعلى حلفاء روسيا أن يؤازروها بهذا الاعتراف".
قيادي: بدأنا بتنظيم شعبي مسلح وأصبح هيئة أمنية مستلقة
يستذكر العراقيون الذكرى الثامنة على فتوى الجهاد والقتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، المحظور في روسيا، تلك الفتوى التي انبثق عنها تأسيس الحشد الشعبي في العراق والذي كان أحد الدعامات الأساسية للجيش العراقي والشرطة الاتحادية في عمليات تحرير المدن التي سقطت بيد التنظيم الإرهابي.
عن هذا الموضوع، قال معاون رئيس هيئة الحشد الشعبي للعمليات، الحاج ياسر العيساوي، خلال حوار له في برنامج "شؤون عسكرية
":
"إن الحشد الشعبي تشكل بعد فتوى المرجعية الرشيدة وبدأ بتنظيم شعبي مسلح تحت إشراف الحكومة العراقية ببغداد وتطور إلى تسمية هيئة الحشد الشعبي وبشكل رسمي قانوني ومنظم، خلال هذه الفترة شهدنا الكثير من ملاحم البطولة ورأينا المعجزات البطولية والتضحيات بالقتال ضد التنظيمات الإرهابية".
التفاصيل في الملف الصوتي...