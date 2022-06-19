https://arabic.sputniknews.com/20220619/خبير-الغرب-يستخدم-أوكرانيا-كطعم-لروسيا-لتدميرها-لكن-موسكو-بالمرصاد--1063858631.html
خبير: الغرب يستخدم أوكرانيا كطعم لروسيا لتدميرها لكن موسكو بالمرصاد
خبير: الغرب يستخدم أوكرانيا كطعم لروسيا لتدميرها لكن موسكو بالمرصاد
افترض الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن توريد الأسلحة الحديثة من شأنه أن يساعد القوات الأوكرانية في الاستيلاء على دونباس، ولم يستبعد استمرار الصراع... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T12:25+0000
2022-06-19T12:25+0000
2022-06-19T12:25+0000
راديو
حول العالم
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خبير: الغرب يستخدم أوكرانيا كطعم لروسيا لتدميرها لكن موسكو بالمرصاد
خبير: الغرب يستخدم أوكرانيا كطعم لروسيا لتدميرها لكن موسكو بالمرصاد
يقول المتخصص في شؤون الأمن القومي الروسي والعلاقات الروسية الأطلسية، الدكتور محمد سيف الدين، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، في هذا الصدد:ويشير سيف الدين إلى أن:التفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: الغرب يستخدم أوكرانيا كطعم لروسيا لتدميرها لكن موسكو بالمرصاد
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افترض الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن توريد الأسلحة الحديثة من شأنه أن يساعد القوات الأوكرانية في الاستيلاء على دونباس، ولم يستبعد استمرار الصراع "لسنوات"، لكن الحلف لن يرسل أفراده العسكريين إلى أوكرانيا، لأنه لا يعتبر جزءا من النزاع".
يقول المتخصص في شؤون الأمن القومي الروسي والعلاقات الروسية الأطلسية، الدكتور محمد سيف الدين، في حديث لبرنامج "حول العالم
" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك
"، في هذا الصدد:
الناتو يعرف أن أفق الحرب لن تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى سيطرة القوات الأوكرانية على دونباس، ويعرف موازين القوى على الأرض، وأعتقد أن الإصرار على مثل هذه التصريحات، من دول الغرب عامة، يؤكد على النهج المتبع من قبل الحلفاء الغربيين لأوكرانيا، بأن يدعموها بالسلاح والعتاد وبعض المرتزقة من الخارج، ومن دون التدخل المباشر من قبل دولهم.
الأهداف الموضوعة لدى دوائر الغرب، هي إطالة أمد هذه الحرب، وترتبط بالدرجة الأولى بخلق مستنقع لروسيا تغرق فيه لفترة طويلة ما يستنزف قدراتها، ومنعها من التحول إلى قوة كبرى في العالم، والتضحية بأوكرانيا كطعم لها في هذا السياق، لكن القيادة في روسيا تعي كل هذه المخاطر والمخططات وتحاول إفشالها بكل الوسائل".
التفاصيل في الملف الصوتي...