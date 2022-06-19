https://arabic.sputniknews.com/20220619/خبير-سعودي-الأسبوع-الجاري-سيشهد-أطول-نهار-وأقصر-ليل-في-السنة-فيديو-1063874140.html
خبير سعودي: الأسبوع الجاري سيشهد أطول نهار وأقصر ليل في السنة... فيديو
خبير سعودي: الأسبوع الجاري سيشهد أطول نهار وأقصر ليل في السنة... فيديو
قال خبير الأرصاد الجوية السعودي، خالد الزعاق، اليوم الأحد، إن الأسبوع الجاري سوف يشهد أطول نهار وأقصر ليل في السنة. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T16:58+0000
2022-06-19T16:58+0000
2022-06-19T16:58+0000
منوعات
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وكشف الزعاق في تصريح لقناة "العربية" أن أطول أيام السنة سيكون يوم الثلاثاء، مرجعا ذلك لوصول الشمس إلى أقصى ميل ناحية الشمال، أي إلى مدار السرطان.وأوضح أن "مدار السرطان يمر على سلطنة عمان والإمارات والسعودية ومصر والجزائر والمغرب والصحراء الغربية"، ما سيجعل النهار يمتد إلى قرابة الـ 15 ساعة.وأضاف: "وبعد 10 أيام تقريبا سيبدأ الليل يأخذ حصته من النهار لمدة 90 يومًا وبعدها يتساوى طول الليل مع النهار عند وصول الشمس إلى خط الاستواء في طريق عودتها إلى مدار الجدي".
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منوعات, السعودية
خبير سعودي: الأسبوع الجاري سيشهد أطول نهار وأقصر ليل في السنة... فيديو
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قال خبير الأرصاد الجوية السعودي، خالد الزعاق، اليوم الأحد، إن الأسبوع الجاري سوف يشهد أطول نهار وأقصر ليل في السنة.
وكشف الزعاق في تصريح لقناة "العربية" أن أطول أيام السنة سيكون يوم الثلاثاء، مرجعا ذلك لوصول الشمس إلى أقصى ميل ناحية الشمال، أي إلى مدار السرطان.
وأوضح أن "مدار السرطان يمر على سلطنة عمان والإمارات والسعودية ومصر والجزائر والمغرب والصحراء الغربية"، ما سيجعل النهار يمتد إلى قرابة الـ 15 ساعة.
وأضاف: "وبعد 10 أيام تقريبا سيبدأ الليل يأخذ حصته من النهار لمدة 90 يومًا وبعدها يتساوى طول الليل مع النهار عند وصول الشمس إلى خط الاستواء في طريق عودتها إلى مدار الجدي".