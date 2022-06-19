https://arabic.sputniknews.com/20220619/داعش-يعلن-مسؤوليته-عن-هجوم-شرس-ومواجهة-مع-مقاتلي-طالبان-في-أفغانستان-1063849715.html
"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم شرس ومواجهة مع مقاتلي "طالبان" في أفغانستان
"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم شرس ومواجهة مع مقاتلي "طالبان" في أفغانستان
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم على معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل مصلٍّ واحد على الأقل وإصابة سبعة آخرين. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T09:57+0000
2022-06-19T09:57+0000
2022-06-19T09:57+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء ادعاء التنظيم (المحظور في روسيا) في بيان نُشر على موقعه الأخباري على الإنترنت في وقت متأخر من يوم السبت، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس".وقال التنظيم إن الهجوم على "معبد السيخ والهندوس" جاء ردا على الإهانات المزعومة التي وجهها مسؤول حكومي هندي للنبي محمد، ولم يذكر اسم المسؤول.على جانب آخر، قال مسؤولون أفغان إن مسلحين هاجموا دار عبادة السيخ، المعروفة باسم غوردوارا، صباح السبت، واندلع تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين ومقاتلي حركة "طالبان" الذين يسعون لحماية المبنى.وفجّر المهاجمون سيارة مفخخة خارج المعبد، لكن لم يسفر ذلك عن وقوع إصابات. وقال المسؤولون إن المسلحين ألقوا قبل ذلك بقنبلة يدوية تسببت في حريق بالقرب من بوابة المعبد.ووفقا للتنظيم الإرهابي، فإن أحد عناصره، اقتحم المعبد بعد مقتل الحارس ثم استهدف من بداخله بنيران الرشاشات والقنابل اليدوية.وفجّر مقاتلو التنظيم أربع عبوات ناسفة وسيارة مفخخة خارج المعبد استهدفت دوريات لحركة "طالبان" (تخضع لعقوبات أممية بتهمة النشاط الإرهابي) كانت تحاول حماية المعبد. وذكر الموقع التابع لهم أن المعركة انتهت بعد ثلاث ساعات.قال تحالف السيخ، أكبر منظمة حقوق مدنية للسيخ ومقرها الولايات المتحدة، إن غوردوارا تضررت بشكل كبير من الهجوم. أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان تتصاعد من المعبد وسمع دوي إطلاق نار.وقالت أنيشا سينغ، المديرة التنفيذية للمجموعة، في بيان في وقت متأخر من يوم السبت: "العنف المأساوي المتكرر الذي يستهدف مجتمع السيخ الأفغاني مدمر، لكن يمكن التنبؤ به تماما ويمكن الوقاية منه''.وتابعت: "لا يزال المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة، عاجزا عن تلبية الجهود المطلوبة بشكل عاجل لحماية وإعادة توطين جميع السيخ والهندوس الأفغان بأمان".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/أمريكا-تدين-التصريحات-المسيئة-في-الهند-للنبي-محمد--1063749506.html
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, تنظيم داعش الإرهابي
"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم شرس ومواجهة مع مقاتلي "طالبان" في أفغانستان
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وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم على معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل مصلٍّ واحد على الأقل وإصابة سبعة آخرين.
جاء ادعاء التنظيم (المحظور في روسيا) في بيان نُشر على موقعه الأخباري على الإنترنت في وقت متأخر من يوم السبت، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس".
وقال التنظيم إن الهجوم على "معبد السيخ والهندوس" جاء ردا على الإهانات المزعومة التي وجهها مسؤول حكومي هندي للنبي محمد
، ولم يذكر اسم المسؤول.
على جانب آخر، قال مسؤولون أفغان إن مسلحين هاجموا دار عبادة السيخ، المعروفة باسم غوردوارا، صباح السبت، واندلع تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين ومقاتلي حركة "طالبان"
الذين يسعون لحماية المبنى.
وفجّر المهاجمون سيارة مفخخة خارج المعبد، لكن لم يسفر ذلك عن وقوع إصابات. وقال المسؤولون إن المسلحين ألقوا قبل ذلك بقنبلة يدوية تسببت في حريق بالقرب من بوابة المعبد.
ووفقا للتنظيم الإرهابي
، فإن أحد عناصره، اقتحم المعبد بعد مقتل الحارس ثم استهدف من بداخله بنيران الرشاشات والقنابل اليدوية.
وفجّر مقاتلو التنظيم أربع عبوات ناسفة وسيارة مفخخة خارج المعبد استهدفت دوريات لحركة "طالبان" (تخضع لعقوبات أممية بتهمة النشاط الإرهابي) كانت تحاول حماية المعبد. وذكر الموقع التابع لهم أن المعركة انتهت بعد ثلاث ساعات.
قال تحالف السيخ، أكبر منظمة حقوق مدنية للسيخ ومقرها الولايات المتحدة، إن غوردوارا تضررت بشكل كبير من الهجوم. أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان تتصاعد من المعبد وسمع دوي إطلاق نار.
وقالت أنيشا سينغ، المديرة التنفيذية للمجموعة، في بيان في وقت متأخر من يوم السبت: "العنف المأساوي المتكرر الذي يستهدف مجتمع السيخ الأفغاني مدمر، لكن يمكن التنبؤ به تماما ويمكن الوقاية منه''.
وتابعت: "لا يزال المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة، عاجزا عن تلبية الجهود المطلوبة بشكل عاجل لحماية وإعادة توطين جميع السيخ والهندوس الأفغان بأمان".