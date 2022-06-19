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دعوة أمريكية سعودية لقوى الحرية والتغيير في السودان لحل الأزمة السياسية
دعوة أمريكية سعودية لقوى الحرية والتغيير في السودان لحل الأزمة السياسية
أعلنت "قوى الحرية والتغيير" (المجلس المركزي)، اليوم الأحد، أنها حضرت اجتماعا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، من أجل حل الأزمة في السودان، وهو... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T17:58+0000
2022-06-19T17:58+0000
أخبار السودان اليوم
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وأصدرت قوى الحرية والتغيير بيانًا، جاء فيه: "في إطار منهج الشفافية وتمليك الحقائق تلقى المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير دعوة لاجتماع دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية عبر سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بالخرطوم يطلبان فيها تنويراً من الطرفين، ومتابعة للقاء الذي انعقد بتاريخ 10 يونيو/ حزيران الجاري، وقد وجه المكتب التنفيذي الأستاذ طه عثمان بحضور هذا الاجتماع نيابة عن قوى الحرية والتغيير".وأشار البيان أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن قوى الحرية والتغيير "أعدت بالفعل رؤيتها حول متطلبات إنهاء الانقلاب وقيام سلطة مدنية ديمقراطية، وأنها ستسلم هذه الرؤية في وقت وجيز بعد إكمال المشاورات مع كل قوى الثورة والمقاومة التي تقدم التضحيات لهزيمة الانقلاب".
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أخبار السودان اليوم

دعوة أمريكية سعودية لقوى الحرية والتغيير في السودان لحل الأزمة السياسية

17:58 GMT 19.06.2022
© Photo / ALI ALASKOURYالمحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير المعتصمين أمام القصر الجمهوري في الخرطوم
المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير المعتصمين أمام القصر الجمهوري في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Photo / ALI ALASKOURY
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أعلنت "قوى الحرية والتغيير" (المجلس المركزي)، اليوم الأحد، أنها حضرت اجتماعا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، من أجل حل الأزمة في السودان، وهو الاجتماع الذي حضره ممثلون عن المكون العسكري.
وأصدرت قوى الحرية والتغيير بيانًا، جاء فيه: "في إطار منهج الشفافية وتمليك الحقائق تلقى المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير دعوة لاجتماع دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية عبر سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بالخرطوم يطلبان فيها تنويراً من الطرفين، ومتابعة للقاء الذي انعقد بتاريخ 10 يونيو/ حزيران الجاري، وقد وجه المكتب التنفيذي الأستاذ طه عثمان بحضور هذا الاجتماع نيابة عن قوى الحرية والتغيير".
وأشار البيان أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن قوى الحرية والتغيير "أعدت بالفعل رؤيتها حول متطلبات إنهاء الانقلاب وقيام سلطة مدنية ديمقراطية، وأنها ستسلم هذه الرؤية في وقت وجيز بعد إكمال المشاورات مع كل قوى الثورة والمقاومة التي تقدم التضحيات لهزيمة الانقلاب".
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