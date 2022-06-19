https://arabic.sputniknews.com/20220619/دولة-خليجية-على-رأس-العالم-العربي-في-مؤشر-السلام-العالمي-والسعودية-ومصر-في-المركزين-الـ10-والـ11-1063850915.html
دولة خليجية على رأس العالم العربي في مؤشر السلام العالمي... والسعودية ومصر في المركزين الـ10 والـ11
دولة خليجية على رأس العالم العربي في مؤشر السلام العالمي... والسعودية ومصر في المركزين الـ10 والـ11
تربعت قطر على رأس العالم العربي في مؤشر السلام العالمي لعام 2022، واحتلت المرتبة الـ123 على مستوى العالم، بينما جاءت مصر والسعودية في المركزين الـ10 والـ11،... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
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ووفقا للمؤشر الذي يصدره معهد السلام والاقتصاد العالمي، فقد تحسنت نتائج 12 دولة من 20 في المنطقة، لكنه رصد ما قال إنه تدهور في 8 دول أخرى.وتأتي اليمن في ذبل قائمة المؤشرعلى مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط عموما، لتأخذ نفس تلك المرتبة التي قبعت فيها لسنوات عديدة.وجاء ترتيب الدول العربية وفقا لنسخة المؤشر السادسة عشرة، لتحتل قطر المرتبة الأولى عربيا، و23 عالميا، والكويت في المرتبة 2 عربيا، و39 عالميا، والأردن الـ3 عربيا، و57 عالميا، والإمارات الـ4 عربيا، و60 عالميا، وعُمان في المرتبة 5 عربيا، و64 عالميا، والمغرب الـ 6 عربيا، و74 عالميا، وتونس في المرتبة 7 عربيا، و85 عالميا، والبحرين: في المرتبة 8 عربيا، و99 عالميا، والجزائر: في المرتبة 9 عربيا، و109 عالميا.أما السعودية فقد احتلت المرتبة الـ 10 عربيا، و119 عالميا، ومصر في المرتبة 11 عربيا، و126 عالميا، وفلسطين في المرتبة 12 عربيا، و133 عالميا، ولبنان في المرتبة 13 عربيا، و138 عالميا، وليبيا في المرتبة 14 عربيا، و151 عالميا، والسودان في المرتبة 15 عربيا، و154 عالميا، والعراق الـ 16 عربيا، و157 عالميا، وسوريا الـ 17 عربيا، و161 عالميا، واليمن الـ 18 عربيا، و162 عالميا.
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قطر, أخبار اليمن الأن, السلام
دولة خليجية على رأس العالم العربي في مؤشر السلام العالمي... والسعودية ومصر في المركزين الـ10 والـ11
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تربعت قطر على رأس العالم العربي في مؤشر السلام العالمي لعام 2022، واحتلت المرتبة الـ123 على مستوى العالم، بينما جاءت مصر والسعودية في المركزين الـ10 والـ11، والمركزين 126 و129 على المستوى العالمي.
ووفقا للمؤشر
الذي يصدره معهد السلام والاقتصاد العالمي، فقد تحسنت نتائج 12 دولة من 20 في المنطقة، لكنه رصد ما قال إنه تدهور في 8 دول أخرى.
وتأتي اليمن في ذبل
قائمة المؤشرعلى مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط عموما، لتأخذ نفس تلك المرتبة التي قبعت فيها لسنوات عديدة.
وضع المؤشر السودان أيضا في رابع أقل مرتبة فيه، نظرا لما شهده من تدهور في جميع المجالات، وفقا لما سجله المؤشر.
وجاء ترتيب الدول العربية وفقا لنسخة المؤشر السادسة عشرة، لتحتل قطر المرتبة الأولى عربيا
، و23 عالميا، والكويت في المرتبة 2 عربيا، و39 عالميا، والأردن الـ3 عربيا، و57 عالميا، والإمارات الـ4 عربيا، و60 عالميا، وعُمان في المرتبة 5 عربيا، و64 عالميا، والمغرب الـ 6 عربيا، و74 عالميا، وتونس في المرتبة 7 عربيا، و85 عالميا، والبحرين: في المرتبة 8 عربيا، و99 عالميا، والجزائر: في المرتبة 9 عربيا، و109 عالميا.
أما السعودية فقد احتلت المرتبة الـ 10 عربيا، و119 عالميا، ومصر في المرتبة 11 عربيا، و126 عالميا، وفلسطين في المرتبة 12 عربيا، و133 عالميا، ولبنان في المرتبة 13 عربيا، و138 عالميا، وليبيا في المرتبة
14 عربيا، و151 عالميا، والسودان في المرتبة 15 عربيا، و154 عالميا، والعراق الـ 16 عربيا، و157 عالميا، وسوريا الـ 17 عربيا، و161 عالميا، واليمن الـ 18 عربيا، و162 عالميا.