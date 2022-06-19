https://arabic.sputniknews.com/20220619/دولة-خليجية-على-رأس-العالم-العربي-في-مؤشر-السلام-العالمي-والسعودية-ومصر-في-المركزين-الـ10-والـ11-1063850915.html

دولة خليجية على رأس العالم العربي في مؤشر السلام العالمي... والسعودية ومصر في المركزين الـ10 والـ11

دولة خليجية على رأس العالم العربي في مؤشر السلام العالمي... والسعودية ومصر في المركزين الـ10 والـ11

تربعت قطر على رأس العالم العربي في مؤشر السلام العالمي لعام 2022، واحتلت المرتبة الـ123 على مستوى العالم، بينما جاءت مصر والسعودية في المركزين الـ10 والـ11،... 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T10:23+0000

2022-06-19T10:23+0000

2022-06-19T10:23+0000

قطر

أخبار اليمن الأن

السلام

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ووفقا للمؤشر الذي يصدره معهد السلام والاقتصاد العالمي، فقد تحسنت نتائج 12 دولة من 20 في المنطقة، لكنه رصد ما قال إنه تدهور في 8 دول أخرى.وتأتي اليمن في ذبل قائمة المؤشرعلى مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط عموما، لتأخذ نفس تلك المرتبة التي قبعت فيها لسنوات عديدة.وجاء ترتيب الدول العربية وفقا لنسخة المؤشر السادسة عشرة، لتحتل قطر المرتبة الأولى عربيا، و23 عالميا، والكويت في المرتبة 2 عربيا، و39 عالميا، والأردن الـ3 عربيا، و57 عالميا، والإمارات الـ4 عربيا، و60 عالميا، وعُمان في المرتبة 5 عربيا، و64 عالميا، والمغرب الـ 6 عربيا، و74 عالميا، وتونس في المرتبة 7 عربيا، و85 عالميا، والبحرين: في المرتبة 8 عربيا، و99 عالميا، والجزائر: في المرتبة 9 عربيا، و109 عالميا.أما السعودية فقد احتلت المرتبة الـ 10 عربيا، و119 عالميا، ومصر في المرتبة 11 عربيا، و126 عالميا، وفلسطين في المرتبة 12 عربيا، و133 عالميا، ولبنان في المرتبة 13 عربيا، و138 عالميا، وليبيا في المرتبة 14 عربيا، و151 عالميا، والسودان في المرتبة 15 عربيا، و154 عالميا، والعراق الـ 16 عربيا، و157 عالميا، وسوريا الـ 17 عربيا، و161 عالميا، واليمن الـ 18 عربيا، و162 عالميا.

https://arabic.sputniknews.com/20150724/1015076815.html

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