https://arabic.sputniknews.com/20220619/رئيس-الأرجنتين-الطائرة-المتحفظ-عليها-قرب-بوينس-آيرس-لا-صلة-لها-بـفيلق-القدس-التابع-لإيران-1063867847.html
رئيس الأرجنتين: الطائرة المتحفظ عليها قرب بوينس آيرس لا صلة لها بـ"فيلق القدس" التابع لإيران
رئيس الأرجنتين: الطائرة المتحفظ عليها قرب بوينس آيرس لا صلة لها بـ"فيلق القدس" التابع لإيران
أكد رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، على أن "طائرة الشحن المكون طاقمها من إيرانيين وفنزويليين والرابضة قرب بوينس أيرس، متوقفة بسبب صعوبات التزود بالوقود وليس... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T15:07+0000
2022-06-19T15:07+0000
2022-06-19T15:08+0000
أخبار إيران
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وقال رئيس الأرجنتين في تصريح لمحطة "راديو 10" الإذاعية، ونقلته وكالة فرانس برس، إن "لا شيء غير نظامي بالنسبة للطائرة الفنزويلية"، موضحا أن "مشكلتها الوحيدة هي صعوبة تزوّدها بالوقود بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا".وكان مدير جهاز الاستخبارات في باراغواي، إستيبان أكينو، أعلن أن "أحد الأشخاص الذين كانت تقلّهم الطائرة المتحفّظ عليها والرابضة قرب بوينس آيرس، له صلة بـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني".وقال أكينو في تصريح مع وكالة "فرانس برس"، إن "الأمر ليس تشابه أسماء بين القبطان وعضو في فيلق القدس يحملان اسم غلام رضا قاسمي بل هو الشخص نفسه"، مناقضا رواية وزير الأمن الأرجنتيني أنيبال فرنانديز الذي قال إن الطائرة لا تقل أيا من عناصر فيلق القدس.وكانت شركة "ماهان" الإيرانية للخطوط الجوية نفت صحة الأنباء المتداولة حول احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين، مؤكدة أن الطائرة المحتجزة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن العلاقات العامة في شركة "ماهان ايرلاينز" قولها إن "الطائرة المصادرة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا وليس لها أي علاقة بخطوط ماهان الجوية".ونوهت "إرنا" إلى أن رد الشركة الإيرانية يأتي بعد أن نقلت وسائل إعلام إسبانية عن وزير الأمن الأرجنتيني قوله إنه تم حجز طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة "ماهان إيرلاينز" مؤجرة لفنزويلا، بأمر من أمريكا، ومصادرة جوازات سفر أفراد طاقمها الإيرانيين الخمسة.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/باراغواي-قبطان-الطائرة-المحتجزة-في-الأرجنتين-تابع-للحرس-الثوري-الإيراني-1063820593.html
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أخبار إيران
رئيس الأرجنتين: الطائرة المتحفظ عليها قرب بوينس آيرس لا صلة لها بـ"فيلق القدس" التابع لإيران
15:07 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 15:08 GMT 19.06.2022) تابعنا عبر
أكد رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، على أن "طائرة الشحن المكون طاقمها من إيرانيين وفنزويليين والرابضة قرب بوينس أيرس، متوقفة بسبب صعوبات التزود بالوقود وليس لارتباطها بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".
وقال رئيس الأرجنتين في تصريح لمحطة "راديو 10" الإذاعية، ونقلته وكالة فرانس برس
، إن "لا شيء غير نظامي بالنسبة للطائرة الفنزويلية"، موضحا أن "مشكلتها الوحيدة هي صعوبة تزوّدها بالوقود بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا".
وكان مدير جهاز الاستخبارات في باراغواي، إستيبان أكينو، أعلن أن "أحد الأشخاص الذين كانت تقلّهم الطائرة المتحفّظ عليها والرابضة قرب بوينس آيرس، له صلة بـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني".
وقال أكينو في تصريح مع وكالة "فرانس برس"، إن "الأمر ليس تشابه أسماء بين القبطان وعضو في فيلق القدس يحملان اسم غلام رضا قاسمي بل هو الشخص نفسه"، مناقضا رواية وزير الأمن الأرجنتيني أنيبال فرنانديز الذي قال إن الطائرة لا تقل أيا من عناصر فيلق القدس.
وكانت شركة "ماهان" الإيرانية للخطوط الجوية نفت صحة الأنباء المتداولة حول احتجاز طائرة تابعة لها
في الأرجنتين، مؤكدة أن الطائرة المحتجزة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن العلاقات العامة في شركة "ماهان ايرلاينز" قولها إن "الطائرة المصادرة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا وليس لها أي علاقة بخطوط ماهان الجوية".
ونوهت "إرنا" إلى أن رد الشركة الإيرانية يأتي بعد أن نقلت وسائل إعلام إسبانية عن وزير الأمن الأرجنتيني قوله إنه تم حجز طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة "ماهان إيرلاينز" مؤجرة لفنزويلا، بأمر من أمريكا، ومصادرة جوازات سفر أفراد طاقمها الإيرانيين الخمسة.