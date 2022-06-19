https://arabic.sputniknews.com/20220619/رئيس-الجمعية-التونسية-للتبرع-بالدم-المخزون-تأثر-سلبا-بسبب-جائحة-كورونا-1063844476.html
رئيس الجمعية التونسية للتبرع بالدم: المخزون تأثر سلبا بسبب جائحة كورونا
رئيس الجمعية التونسية للتبرع بالدم: المخزون تأثر سلبا بسبب جائحة كورونا
كشف رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالتبرع بالدم الدكتور محمد الصادق بودية أن جائحة كورونا وفترات الحجر الصحي أثرت سلبا على مخزون البلاد من الدم. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T07:24+0000
2022-06-19T07:24+0000
2022-06-19T07:24+0000
أخبار تونس اليوم
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لكن رئيس الجمعية عاد ليشير إلى أن وضع المخزون تحسن بشكل نسبي حاليا في ظل إقبال الشباب الجامعيين على التبرّع، بحسب موقع قناة "نسمة".وأوضح بودية أن كميات الدم التي يوفرها بنك الدم غير كافية خصوصا المتعلقة بفصائل الدم النادرة الأمر الذي يجعل المريض في حالة انتظار لحين تجميع كميات الدم اللازمة.وأشار إلى أن كميّة الدم التي توفر من عمليات التبرع يتم استهلاكها كاملة، ودائما ما يكون هناك نقص.وعبّر بودية عن قلق موظفي الصحة نظرا لأنّ كميات الدم باتت محدودة وأحيانا يضطرون لاختيار المرضى حسب الأولوية.
https://arabic.sputniknews.com/20200805/دعوات-للتبرع-بالدمفنانون-لبنانيون-يتفاعلون-مع-تفجير-بيروت-1046188994.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
رئيس الجمعية التونسية للتبرع بالدم: المخزون تأثر سلبا بسبب جائحة كورونا
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كشف رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالتبرع بالدم الدكتور محمد الصادق بودية أن جائحة كورونا وفترات الحجر الصحي أثرت سلبا على مخزون البلاد من الدم.
لكن رئيس الجمعية عاد ليشير إلى أن وضع المخزون تحسن بشكل نسبي حاليا في ظل إقبال الشباب الجامعيين على التبرّع، بحسب موقع قناة "نسمة"
.
وأوضح بودية أن كميات الدم التي يوفرها بنك الدم غير كافية خصوصا المتعلقة بفصائل الدم النادرة الأمر الذي يجعل المريض في حالة انتظار لحين تجميع كميات الدم اللازمة.
وأشار إلى أن كميّة الدم التي توفر من عمليات التبرع يتم استهلاكها كاملة، ودائما ما يكون هناك نقص.
وعبّر بودية عن قلق موظفي الصحة نظرا لأنّ كميات الدم باتت محدودة وأحيانا يضطرون لاختيار المرضى حسب الأولوية.