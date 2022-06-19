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رابطة ‏الأندية المصرية تشكر الأهلي والزمالك والجماهير بعد القمة 124
رابطة ‏الأندية المصرية تشكر الأهلي والزمالك والجماهير بعد القمة 124
شكرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، النادي الأهلي والزمالك والجماهير عقب نهاية مباراة القمة 124 التي أقيمت على استاد الأهلي وي السلام وانتهت بالتعادل الإيجابي... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T21:43+0000
2022-06-19T21:43+0000
مصر
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‏وجاء في بيان الرابطة عقب المبارة: "تشكر رابطة الأندية قطبي الكرة المصرية جماهيرا ولاعبين على الروح الرياضية التي سادت أجواء المباراة والظهور بالشكل المميز الذي يليق بالكرة المصرية وتاريخها العريق.. وتتمني رابطة الأندية التوفيق لجميع الأندية".وتعادل فريقا الأهلي والزمالك المصريين في مباراة مثيرة أقيمت مساء اليوم في القاهرة ضمن الدوري المصري "we".وحقق الفريقان تعادلا إيجابيا (2-2) في القمة 124 بين الأهلي والزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة 20 من الدوري الممتاز المصري.افتتح محمد شريف لاعب الأهلي أهداف المباراة بهدف في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، مستغلا خطأ محمد عبد الغني مدافع الزمالك وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي.ومع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 68 تمكن لاعب الزمالك أشرف بن شرقي من تعديل النتيجة بهدف رائع، من عرضية لعبها شيكابلا، وأعاد الهدف الفريق الأبيض إلى المباراة من جديد.وتكررت الهجمات بين الفريقين هنا وهناك إلا أن المباراة انتهت بالتعادل بين قطبي الكرة المصرية، وبنتيجة مباراة اليوم حافظ الزمالك على صدارته لجدول ترتيب الدوري، برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، وبقي الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.
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مصر, ماتش الأهلي اليوم, أخبار الزمالك اليوم

رابطة ‏الأندية المصرية تشكر الأهلي والزمالك والجماهير بعد القمة 124

21:43 GMT 19.06.2022
© AP Photo / Mohammed El Raaiجماهير نادي الزمالك المصري
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Mohammed El Raai
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شكرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، النادي الأهلي والزمالك والجماهير عقب نهاية مباراة القمة 124 التي أقيمت على استاد الأهلي وي السلام وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.
‏وجاء في بيان الرابطة عقب المبارة: "تشكر رابطة الأندية قطبي الكرة المصرية جماهيرا ولاعبين على الروح الرياضية التي سادت أجواء المباراة والظهور بالشكل المميز الذي يليق بالكرة المصرية وتاريخها العريق.. وتتمني رابطة الأندية التوفيق لجميع الأندية".
وتعادل فريقا الأهلي والزمالك المصريين في مباراة مثيرة أقيمت مساء اليوم في القاهرة ضمن الدوري المصري "we".
وحقق الفريقان تعادلا إيجابيا (2-2) في القمة 124 بين الأهلي والزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة 20 من الدوري الممتاز المصري.
افتتح محمد شريف لاعب الأهلي أهداف المباراة بهدف في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، مستغلا خطأ محمد عبد الغني مدافع الزمالك وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي.
ومع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 68 تمكن لاعب الزمالك أشرف بن شرقي من تعديل النتيجة بهدف رائع، من عرضية لعبها شيكابلا، وأعاد الهدف الفريق الأبيض إلى المباراة من جديد.
وفي الدقيقة 75 استغل النجم الزملكاوي شيكابالا خطأ من لاعب الأهلي علي معلول وسدد الكرة في شباك الأهلي ليتقدم الزمالك (2-1)، ولم يطل الأمر كثيرا حيث تمكن لاعب الأهلي صلاح محسن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80.
وتكررت الهجمات بين الفريقين هنا وهناك إلا أن المباراة انتهت بالتعادل بين قطبي الكرة المصرية، وبنتيجة مباراة اليوم حافظ الزمالك على صدارته لجدول ترتيب الدوري، برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، وبقي الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.
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