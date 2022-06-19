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https://arabic.sputniknews.com/20220619/روبرتو-كارلوس-مارسيلو-حصد-ألقاب-أكثر-مني-ويستحق-لقب-أفضل-ظهير-في-العالم-1063870027.html
روبرتو كارلوس: مارسيلو حصد ألقاب أكثر مني ويستحق لقب "أفضل ظهير في العالم"
روبرتو كارلوس: مارسيلو حصد ألقاب أكثر مني ويستحق لقب "أفضل ظهير في العالم"
قال روبرتو كارلوس، لاعب ريال مدريد السابق، إن مارسيلو، هو أفضل ظهير في العالم. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T15:51+0000
2022-06-19T15:51+0000
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
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وتابع: "أرى أن مارسيلو، هو أفضل ظهير في تاريخ كرة القدم"، مضيفا: "قلت له ذلك وهو يعرف ما أقول"، حسبما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، اليوم الأحد.وقال روبرتو كارلوس، وهو برازيلي أيضا، إن عشاق النادي الملكي يوجهون الشكر لمارسيلو، على ما حققه من ألقاب مع النادي.وقال كارلوس: "مارسيلو حقق 25 لقبا مع النادي"، مضيفا: "لقد تجاوز ما حققته من ألقاب مع ريال مدريد".ولفت كارلوس إلى أن رحلة مارسيلو، مع النادي بدأت عندما كان سنه 17 عاما.وقال روبرتو كارلوس إن هناك الكثير من الجدل حول من يحمل لقب أفضل ظهير في العالم يكون أنا أم هو، مضيفا: "مارسيلو، ابني الروحي وتحقيق كل هذه الألقاب مع الريال يعني أنني حصدتها معه".وأعلن ريال مدريد، يوم الأحد الماضي، رحيل أسطورة الفريق وظهيره الأيسر مارسيلو، الذي أصبح من أكثر لاعبيه حصدا للألقاب بعد 15عاما قضاها مع النادي.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/مارسيلو-يعلن-رحيله-عن-ريال-مدريد-1062871068.html
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد

روبرتو كارلوس: مارسيلو حصد ألقاب أكثر مني ويستحق لقب "أفضل ظهير في العالم"

15:51 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISمارسيلو
مارسيلو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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قال روبرتو كارلوس، لاعب ريال مدريد السابق، إن مارسيلو، هو أفضل ظهير في العالم.
وتابع: "أرى أن مارسيلو، هو أفضل ظهير في تاريخ كرة القدم"، مضيفا: "قلت له ذلك وهو يعرف ما أقول"، حسبما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، اليوم الأحد.
وأعرب لاعب ريال مدريد السابق عن أسفه لرؤية مارسيلو وهو يرحل عن النادي الملكي، قبل سنوات من موعد اعتزاله كرة القدم.
وقال روبرتو كارلوس، وهو برازيلي أيضا، إن عشاق النادي الملكي يوجهون الشكر لمارسيلو، على ما حققه من ألقاب مع النادي.
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مارسيلو يعلن رحيله عن ريال مدريد
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وقال كارلوس: "مارسيلو حقق 25 لقبا مع النادي"، مضيفا: "لقد تجاوز ما حققته من ألقاب مع ريال مدريد".
ولفت كارلوس إلى أن رحلة مارسيلو، مع النادي بدأت عندما كان سنه 17 عاما.

وتابع: "لم أذهب إلى المباراة الودية لأني أعلم أني كنت سأبكي".

وقال روبرتو كارلوس إن هناك الكثير من الجدل حول من يحمل لقب أفضل ظهير في العالم يكون أنا أم هو، مضيفا: "مارسيلو، ابني الروحي وتحقيق كل هذه الألقاب مع الريال يعني أنني حصدتها معه".
وأعلن ريال مدريد، يوم الأحد الماضي، رحيل أسطورة الفريق وظهيره الأيسر مارسيلو، الذي أصبح من أكثر لاعبيه حصدا للألقاب بعد 15عاما قضاها مع النادي.
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