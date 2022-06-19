https://arabic.sputniknews.com/20220619/زيدان-يكشف-موقفه-من-العودة-لمجال-التدريب-مجددا-1063866001.html

زيدان يكشف موقفه من العودة لمجال التدريب مجددا

زيدان يكشف موقفه من العودة لمجال التدريب مجددا

أكد النجم الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الأحد، أنه "مازال يملك الرغبة في الاستمرار في التدريب وأن بداخله هذه الشعلة"، قائلا: "هي شغفي، كرة القدم". 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T14:40+0000

2022-06-19T14:40+0000

2022-06-19T14:40+0000

أخبار فرنسا

نادي باريس سان جيرمان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1063865156_0:40:3073:1768_1920x0_80_0_0_8bf5e11964b4f51ca43155c4a5985fac.jpg

ورفض زيدان، في مقابلة مع برنامج "تيلي فوت"، تحديد وجهته التدريبية المستقبلية، مشددا عندما سُئل عن رغبته في الاستمرار في التدريب بعد فوزه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات توالياً مع نادي ريال مدريد الإسباني أعوام 2016 و2017 و2018: "لا أحلم بشيء. حلمت كثيراً، وحصلت على الكثير من الأشياء"، وذلك حسب وكالة فرانس برس.وكانت وسائل إعلام فرنسية أكدت أن "زيدان وباريس سان جرمان على وشك التوصل إلى اتفاق، قبل أن ترتفع أسهم مدرب نيس الحالي كريستوف غالتييه للجلوس على مقاعد المدربين في نادي العاصمة".كما تردد اسم نجم منتخب "الديوك" السابق كبديل محتمل للمدرب الحالي للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان والذي ينتهي عقده مع نهاية مونديال قطر 2022، والمقرر من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي في نهاية الجمعية العمومية، أنه "سيلتقي بمدرب المنتخب ديشان في غانغان في يوليو/ تموز، ولكن "لن أناقش معه أي تمديد للعقد".

https://arabic.sputniknews.com/20220609/ماكرون-يرد-على-أنباء-تواصله-مع-زيدان-لقيادة-باريس-سان-جيرمان-ويدعوه-للتدريب-في-فرنسا-1063312934.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار فرنسا , نادي باريس سان جيرمان