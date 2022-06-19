https://arabic.sputniknews.com/20220619/زيدان-يكشف-موقفه-من-العودة-لمجال-التدريب-مجددا-1063866001.html
زيدان يكشف موقفه من العودة لمجال التدريب مجددا
زيدان يكشف موقفه من العودة لمجال التدريب مجددا
أكد النجم الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الأحد، أنه "مازال يملك الرغبة في الاستمرار في التدريب وأن بداخله هذه الشعلة"، قائلا: "هي شغفي، كرة القدم". 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T14:40+0000
2022-06-19T14:40+0000
2022-06-19T14:40+0000
أخبار فرنسا
نادي باريس سان جيرمان
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ورفض زيدان، في مقابلة مع برنامج "تيلي فوت"، تحديد وجهته التدريبية المستقبلية، مشددا عندما سُئل عن رغبته في الاستمرار في التدريب بعد فوزه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات توالياً مع نادي ريال مدريد الإسباني أعوام 2016 و2017 و2018: "لا أحلم بشيء. حلمت كثيراً، وحصلت على الكثير من الأشياء"، وذلك حسب وكالة فرانس برس.وكانت وسائل إعلام فرنسية أكدت أن "زيدان وباريس سان جرمان على وشك التوصل إلى اتفاق، قبل أن ترتفع أسهم مدرب نيس الحالي كريستوف غالتييه للجلوس على مقاعد المدربين في نادي العاصمة".كما تردد اسم نجم منتخب "الديوك" السابق كبديل محتمل للمدرب الحالي للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان والذي ينتهي عقده مع نهاية مونديال قطر 2022، والمقرر من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي في نهاية الجمعية العمومية، أنه "سيلتقي بمدرب المنتخب ديشان في غانغان في يوليو/ تموز، ولكن "لن أناقش معه أي تمديد للعقد".
https://arabic.sputniknews.com/20220609/ماكرون-يرد-على-أنباء-تواصله-مع-زيدان-لقيادة-باريس-سان-جيرمان-ويدعوه-للتدريب-في-فرنسا-1063312934.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , نادي باريس سان جيرمان
زيدان يكشف موقفه من العودة لمجال التدريب مجددا
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أكد النجم الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الأحد، أنه "مازال يملك الرغبة في الاستمرار في التدريب وأن بداخله هذه الشعلة"، قائلا: "هي شغفي، كرة القدم".
ورفض زيدان، في مقابلة مع برنامج "تيلي فوت"، تحديد وجهته التدريبية المستقبلية، مشددا عندما سُئل عن رغبته في الاستمرار في التدريب بعد فوزه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات توالياً مع نادي ريال مدريد الإسباني أعوام 2016 و2017 و2018: "لا أحلم بشيء. حلمت كثيراً، وحصلت على الكثير من الأشياء"، وذلك حسب وكالة فرانس برس
.
وكانت وسائل إعلام فرنسية أكدت أن "زيدان وباريس سان جرمان
على وشك التوصل إلى اتفاق، قبل أن ترتفع أسهم مدرب نيس الحالي كريستوف غالتييه للجلوس على مقاعد المدربين في نادي العاصمة".
كما تردد اسم نجم منتخب "الديوك" السابق كبديل محتمل للمدرب الحالي للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان والذي ينتهي عقده مع نهاية مونديال قطر 2022، والمقرر من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.
وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، أمس السبت، خلال مؤتمر صحفي في نهاية الجمعية العمومية، أنه "سيلتقي بمدرب المنتخب ديشان في غانغان في يوليو/ تموز، ولكن "لن أناقش معه أي تمديد للعقد".