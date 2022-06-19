https://arabic.sputniknews.com/20220619/سبب-يخيف-الألمان-من-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-1063845029.html
سبب يخيف الألمان من انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
سبب يخيف الألمان من انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
سيواجه الاتحاد الأوروبي مشاكل في حال انضمت أوكرانيا إليه، بحسب ما نشر تقرير إعلامي ألماني. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T07:51+0000
2022-06-19T07:51+0000
2022-06-19T07:51+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة Junge Welt، فإن الاتحاد سيواجه مشكلة، وجاء في التقرير:وذكر التقرير أن دول أوروبا الشرقية التي وعدت باحتمال عضويتها قبل 19 عاما، وبالتحديد في قمة الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2003، في سالونيك، ستسبب مشاكل.وخلص التقرير إلى أن صبر العديد من البلدان آخذ في النفاد. حقيقة أن أوكرانيا مرشحة لدور بلد مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، بعبارة ملطفة، لا يناسب الدول المعنية، التي كانت تكيف قواعدها ومعاييرها للعضوية من سنوات. لقد حذر الاتحاد الأوروبي من عواقب المعاملة غير المتكافئة الواضحة للغاية.يذكر أنه، في وقت سابق، أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للاتحاد الأوروبي. وسيتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي القرار النهائي في الفترة في 23 - 24 يونيو.
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
سبب يخيف الألمان من انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
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سيواجه الاتحاد الأوروبي مشاكل في حال انضمت أوكرانيا إليه، بحسب ما نشر تقرير إعلامي ألماني.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
Junge Welt، فإن الاتحاد سيواجه مشكلة، وجاء في التقرير:
كونها أفقر دولة عضو، فإن أوكرانيا ستسحب أموال الاتحاد الأوروبي. كما سيؤدي الفساد في أوكرانيا إلى إبطاء وتيرة قبول البلاد في الاتحاد.
وذكر التقرير أن دول أوروبا الشرقية التي وعدت باحتمال عضويتها قبل 19 عاما، وبالتحديد في قمة الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2003، في سالونيك، ستسبب مشاكل.
وخلص التقرير إلى أن صبر العديد
من البلدان آخذ في النفاد. حقيقة أن أوكرانيا مرشحة لدور بلد مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، بعبارة ملطفة، لا يناسب الدول المعنية، التي كانت تكيف قواعدها ومعاييرها للعضوية من سنوات. لقد حذر الاتحاد الأوروبي من عواقب المعاملة غير المتكافئة الواضحة للغاية.
يذكر أنه، في وقت سابق، أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للاتحاد الأوروبي. وسيتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي القرار النهائي في الفترة في 23 - 24 يونيو.