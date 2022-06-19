https://arabic.sputniknews.com/20220619/ستولتنبرغ-الناتو-يصنف-روسيا-كـتهديد-لأمنه-1063841951.html
ستولتنبرغ: الناتو يصنف روسيا كـ"تهديد" لأمنه
ستولتنبرغ: الناتو يصنف روسيا كـ"تهديد" لأمنه
قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن المشاركين في قمة الناتو المقبلة في مدريد سيعلنون أن روسيا لم تعد شريكا للحلف، ولكنها "تهديد للسلام والاستقرار". 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T05:33+0000
2022-06-19T05:33+0000
2022-06-19T05:36+0000
الناتو
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وقال ستولتنبرغ، ردا على سؤال في مقابلة مع صحيفة "بيلد إم سونتاغ"، قائلا: "سنعلن أن روسيا لم تعد شريكا، ولكنها تشكل تهديدا لأمننا، فضلا عن السلام والاستقرار". وقد صرح سابقا أن استراتيجية الناتو الجديدة لن تعتبر روسيا شريكا استراتيجيا، وتم تصنيف روسيا كشريك استراتيجي في استراتيجية التحالف الحالية المعتمدة في عام 2010. وستعقد قمة الناتو في مدريد في نهاية شهر يونيو/حزيران، وأشارت روسيا مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التوسع الإضافي للحلف لن يجلب مزيدا من الأمن إلى أوروبا، فالناتو له طابع عدواني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو
ستولتنبرغ: الناتو يصنف روسيا كـ"تهديد" لأمنه
05:33 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 05:36 GMT 19.06.2022) تابعنا عبر
قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن المشاركين في قمة الناتو المقبلة في مدريد سيعلنون أن روسيا لم تعد شريكا للحلف، ولكنها "تهديد للسلام والاستقرار".
وقال ستولتنبرغ، ردا على سؤال في مقابلة مع صحيفة
"بيلد إم سونتاغ"، قائلا: "سنعلن أن روسيا لم تعد شريكا، ولكنها تشكل تهديدا لأمننا، فضلا عن السلام والاستقرار".
ووفقا للأمين العام لحلف شمال الأطلسي، فإن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف سيشير أيضا إلى الصين، التي يشكل تعزيزها تحديا لمصالح وقيم وأمن الناتو.
وقد صرح سابقا أن استراتيجية الناتو الجديدة لن تعتبر روسيا شريكا استراتيجيا، وتم تصنيف روسيا كشريك استراتيجي في استراتيجية التحالف الحالية المعتمدة في عام 2010.
وستعقد قمة الناتو
في مدريد في نهاية شهر يونيو/حزيران، وأشارت روسيا مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التوسع الإضافي للحلف لن يجلب مزيدا من الأمن إلى أوروبا، فالناتو له طابع عدواني.