https://arabic.sputniknews.com/20220619/سفير-الاتحاد-الأوروبي-في-بغداد-استيراد-النفط-العراقي-خيار-جيد-لنا-1063882417.html
سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد: استيراد النفط العراقي خيار جيد لنا
سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد: استيراد النفط العراقي خيار جيد لنا
قال سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد، فيلا فاريولا، إن الدول الأوروبية تبحث عن شركاء وبدلاء جدد لاستيراد النفط، لافتا إلى أن استيراد النفط العراقي "خيار جيد". 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T20:21+0000
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وأشار فاريولا في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأحد، إلى أن "المتغيرات في سوق النفط هي حسب العرض والطلب، وهناك تأثير كبير للحرب الروسية الأوكرانية وآثارها الاقتصادية".وأضاف: "فضلاً عن مواجهة العديد من التفاصيل والضمانات، ومن خلال هذه العملية فإن للموضوع تشعباته الخاصة".وأضاف فاريولا إن "الدول الأوروبية في خضم البحث عن شركاء وبدلاء جدد حول ملف استيراد النفط، ولكن استيراد النفط العراقي خيار جيد بالنسبة لنا".وتابع: "الاقتصاد العراقي يمتلك العديد من الإمكانات والفرص، وهو اقتصاد متنوع، وهذا التنوع في ذات الوقت قد لا يكون نعمة فقط".وقال سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد إنه "بالنسبة لنا وضمن اللجنة الداعمة للتحسينات الاقتصادية في العراق، فإننا ندعم ونحث الحكومة العراقية على تحسين خطواتها في تطبيق الورقة البيضاء بشكل كبير، ومن المهم جداً إكمال تلك المهام من قبل الحكومة الجديدة".وسبق وكشفت شركة تسويق النفط (سومو) عن مفاتحة فرنسا بإمكانية العراق تزويد السوق الأوروبية بالنفط.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/وزارة-النفط-العراقية-تتوقع-إنتاج-البلاد-لـ8-ملايين-برميل-يوميا-1063871047.html
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سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد: استيراد النفط العراقي خيار جيد لنا
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قال سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد، فيلا فاريولا، إن الدول الأوروبية تبحث عن شركاء وبدلاء جدد لاستيراد النفط، لافتا إلى أن استيراد النفط العراقي "خيار جيد".
وأشار فاريولا في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"
اليوم الأحد، إلى أن "المتغيرات في سوق النفط هي حسب العرض والطلب، وهناك تأثير كبير للحرب الروسية الأوكرانية وآثارها الاقتصادية".
وأضاف: "فضلاً عن مواجهة العديد من التفاصيل والضمانات، ومن خلال هذه العملية فإن للموضوع تشعباته الخاصة".
وأضاف فاريولا إن "الدول الأوروبية في خضم البحث عن شركاء وبدلاء جدد حول ملف استيراد النفط، ولكن استيراد النفط العراقي خيار جيد بالنسبة لنا".
وتابع: "الاقتصاد العراقي يمتلك العديد من الإمكانات والفرص، وهو اقتصاد متنوع، وهذا التنوع في ذات الوقت قد لا يكون نعمة فقط".
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد إنه "بالنسبة لنا وضمن اللجنة الداعمة للتحسينات الاقتصادية في العراق، فإننا ندعم ونحث الحكومة العراقية على تحسين خطواتها في تطبيق الورقة البيضاء بشكل كبير، ومن المهم جداً إكمال تلك المهام من قبل الحكومة الجديدة".
وسبق وكشفت شركة تسويق النفط (سومو) عن مفاتحة فرنسا بإمكانية العراق تزويد السوق الأوروبية بالنفط.