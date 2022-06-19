https://arabic.sputniknews.com/20220619/سفير-دولة-خليجية-يقدم-أوراق-اعتماده-للرئيس-السوري-بشار-الأسد-صورة-1063868572.html
سفير دولة خليجية يقدم أوراق اعتماده للرئيس السوري بشار الأسد... صورة
سفير دولة خليجية يقدم أوراق اعتماده للرئيس السوري بشار الأسد... صورة
قدم سفير دولة خليجية، اليوم الأحد، أوراق اعتماده للرئيس السوري بشار الأسد، حيث تمت المراسم في القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T15:17+0000
2022-06-19T15:17+0000
2022-06-19T15:17+0000
أخبار سوريا اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السورية، قبل الأسد أوراق اعتماد وحيد مبارك سيّار سفيرا مفوضا وفوق العادة لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية.وحضر المراسم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ووزير شؤون الرئاسة السورية منصور عزام.وأضافت أن استقبال وتوديع سفير مملكة البحرين تم في قصر الشعب بالمراسم المعتادة.يذكر أن عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان قد أصدر في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، مرسوما بتعيين سفير للمملكة لدى سوريا بلقب "سفير فوق العادة مفوّض" وذلك لأول مرة منذ عام 2012، بعد إغلاق المنامة سفارتها في دمشق إبان اندلاع الحرب السورية.وأغلقت البحرين سفارتها لدى دمشق وسحب كل الدبلوماسيين والعاملين فيها في آذار/مارس 2012 بعد اندلاع الحرب في سوريا، ثم أعادت فتح السفارة مرة أخرى في ديسمبر 2018.وقطعت معظم دول الخليج العلاقات مع سوريا مع اندلاع الحرب هناك، وأبدت دعمها لفصائل المعارضة السورية، بخلاف سلطنة عُمان التي قررت الاحتفاظ بعلاقاتها مع دمشق.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/ملك-البحرين-يعين-سفيرا-للمملكة-لدى-سوريا-لأول-مرة-منذ-2012-1054774440.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
سفير دولة خليجية يقدم أوراق اعتماده للرئيس السوري بشار الأسد... صورة
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قدم سفير دولة خليجية، اليوم الأحد، أوراق اعتماده للرئيس السوري بشار الأسد، حيث تمت المراسم في القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق.
وحسب وكالة الأنباء السورية، قبل الأسد أوراق اعتماد وحيد مبارك سيّار سفيرا مفوضا وفوق العادة لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية.
وحضر المراسم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ووزير شؤون الرئاسة السورية منصور عزام.
وذكرت الوكالة أن الأسد استقبل السفير البحريني وتبادل معه الحديث حول عدد من المواضيع والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين متمنياً له النجاح في مهمته.
وأضافت أن استقبال وتوديع سفير مملكة البحرين تم في قصر الشعب بالمراسم المعتادة.
30 ديسمبر 2021, 16:41 GMT
يذكر أن عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان قد أصدر في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، مرسوما بتعيين سفير للمملكة لدى سوريا بلقب "سفير فوق العادة مفوّض"
وذلك لأول مرة منذ عام 2012، بعد إغلاق المنامة سفارتها في دمشق إبان اندلاع الحرب السورية.
وأغلقت البحرين سفارتها لدى دمشق وسحب كل الدبلوماسيين والعاملين فيها في آذار/مارس 2012 بعد اندلاع الحرب في سوريا، ثم أعادت فتح السفارة مرة أخرى في ديسمبر 2018.
وقطعت معظم دول الخليج العلاقات مع سوريا
مع اندلاع الحرب هناك، وأبدت دعمها لفصائل المعارضة السورية، بخلاف سلطنة عُمان التي قررت الاحتفاظ بعلاقاتها مع دمشق.