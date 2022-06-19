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شاب يهرب تاركا صديقته في الشارع للصوص... فيديو
شاب يهرب تاركا صديقته في الشارع للصوص... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة صادمة لهروب شاب وتخليه عن صديقته، عندما باغتاهما لصان في أحد شوارع المكسيك. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
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ظهر الشاب وصديقته يسيران معا على أحد جانبي الطريق ممسكين بأيدي بعضهما، وفجأة يظهر لصان فوق دراجة نارية يتوقفان أمامهما، ثم ترجل أحد اللصين.ركض اللص باتجاه الشاب والفتاة، ففر الشاب هاربا غير مكترث بصديقته التي تركها بمفردها للصّين، لكن الفتاة بقيت في مكانها محافظة على هدوئها في مواجهة الخطر.اقترب اللص بشدة من الفتاة مهددا بالاعتداء عليها لكنه اكتفى بسرقة ما معها، ثم عاد ليركب الدراجة النارية خلف زميله ويهرب الاثنان تاركين الفتاة تسير في طريقها.
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شاب يهرب تاركا صديقته في الشارع للصوص... فيديو

14:45 GMT 19.06.2022
© Photo / CC0لص
لص - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Photo / CC0
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة صادمة لهروب شاب وتخليه عن صديقته، عندما باغتاهما لصان في أحد شوارع المكسيك.
ظهر الشاب وصديقته يسيران معا على أحد جانبي الطريق ممسكين بأيدي بعضهما، وفجأة يظهر لصان فوق دراجة نارية يتوقفان أمامهما، ثم ترجل أحد اللصين.
ركض اللص باتجاه الشاب والفتاة، ففر الشاب هاربا غير مكترث بصديقته التي تركها بمفردها للصّين، لكن الفتاة بقيت في مكانها محافظة على هدوئها في مواجهة الخطر.
اقترب اللص بشدة من الفتاة مهددا بالاعتداء عليها لكنه اكتفى بسرقة ما معها، ثم عاد ليركب الدراجة النارية خلف زميله ويهرب الاثنان تاركين الفتاة تسير في طريقها.
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