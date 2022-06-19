https://arabic.sputniknews.com/20220619/شاب-يهرب-تاركا-صديقته-في-الشارع-للصوص-فيديو-1063866249.html
شاب يهرب تاركا صديقته في الشارع للصوص... فيديو
شاب يهرب تاركا صديقته في الشارع للصوص... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة صادمة لهروب شاب وتخليه عن صديقته، عندما باغتاهما لصان في أحد شوارع المكسيك. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T14:45+0000
2022-06-19T14:45+0000
2022-06-19T14:45+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103807/44/1038074453_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_02aa1070efa12809871b844286594864.jpg
ظهر الشاب وصديقته يسيران معا على أحد جانبي الطريق ممسكين بأيدي بعضهما، وفجأة يظهر لصان فوق دراجة نارية يتوقفان أمامهما، ثم ترجل أحد اللصين.ركض اللص باتجاه الشاب والفتاة، ففر الشاب هاربا غير مكترث بصديقته التي تركها بمفردها للصّين، لكن الفتاة بقيت في مكانها محافظة على هدوئها في مواجهة الخطر.اقترب اللص بشدة من الفتاة مهددا بالاعتداء عليها لكنه اكتفى بسرقة ما معها، ثم عاد ليركب الدراجة النارية خلف زميله ويهرب الاثنان تاركين الفتاة تسير في طريقها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103807/44/1038074453_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_cb59f15cea1fce6886083657094e88dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
شاب يهرب تاركا صديقته في الشارع للصوص... فيديو
تابعنا عبر
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة صادمة لهروب شاب وتخليه عن صديقته، عندما باغتاهما لصان في أحد شوارع المكسيك.
ظهر الشاب وصديقته يسيران معا على أحد جانبي الطريق ممسكين بأيدي بعضهما، وفجأة يظهر لصان فوق دراجة نارية يتوقفان أمامهما، ثم ترجل أحد اللصين.
ركض اللص باتجاه الشاب والفتاة، ففر الشاب هاربا غير مكترث بصديقته التي تركها بمفردها للصّين، لكن الفتاة بقيت في مكانها محافظة على هدوئها في مواجهة الخطر.
اقترب اللص بشدة من الفتاة مهددا بالاعتداء عليها لكنه اكتفى بسرقة ما معها، ثم عاد ليركب الدراجة النارية خلف زميله ويهرب الاثنان تاركين الفتاة تسير في طريقها.