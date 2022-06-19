https://arabic.sputniknews.com/20220619/صواريخ-كاليبر-الروسية-تستهدف-اجتماعا-لقيادة-الجيش-الأوكراني-وتحييد-50-جنرالا-من-كبار-المسؤولين-1063861844.html

صواريخ "كاليبر" الروسية تستهدف اجتماعا لقيادة الجيش الأوكراني وتحييد 50 جنرالا من كبار المسؤولين

صواريخ "كاليبر" الروسية تستهدف اجتماعا لقيادة الجيش الأوكراني وتحييد 50 جنرالا من كبار المسؤولين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها قضت على أكثر من 400 مقاتل أوكراني خلال العمليات في يوم واحد، بالإضافة إلى تحييد 50 جنرالا منهم ضباط من هيئة... 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T13:29+0000

2022-06-19T13:29+0000

2022-06-19T13:29+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

رصد عسكري

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه قد "قتل أكثر من 400 مقاتل قومي نتيجة الضربات في يوم واحد".وبحسب الوزارة، ضربت صواريخ عالية الدقة قطارا فيه أفراد في منطقة دنيبروبيتروفستك، وتم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني، كما هُزم لواء المشاة الآلي 56، وقتل ما يصل إلى 200 مقاتل، بما في ذلك المرتزقة الأجانب.ونوهت الدفاع الروسية إلى أن الكتيبة المدافعة عن منطقة ليسيتشانسك في سيفيرودونيتسك قد تخلت عن أسلحتها الثقيلة وغادرت مواقعها.وبينت أنه من بين الذين تم القضاء عليهم ضباط من هيئة الأركان العامة ومجموعة "كاخوفكا" من القوات العاملة في اتجاهي نيكولاييف وزابوروجيه.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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رصد عسكري, روسيا