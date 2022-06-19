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https://arabic.sputniknews.com/20220619/طاقم-المحكمة-الدستورية-العليا-في-سوريا-يؤدي-اليمين-أمام-الرئيس-الأسد-1063874043.html
طاقم المحكمة الدستورية العليا في سوريا يؤدي اليمين أمام الرئيس الأسد
طاقم المحكمة الدستورية العليا في سوريا يؤدي اليمين أمام الرئيس الأسد
أصدرت رئاسة الجمهورية في سوريا بيانا عن قيام طاقم المحكمة الدستورية العليا بأداء اليمين لمباشرة مهامهم بحضور الرئيس بشار الأسد. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T16:59+0000
2022-06-19T16:59+0000
أخبار سوريا اليوم
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وجاء في البيان الذي نشرته قناة رئاسة الجمهورية على "تلغرام": "أمام الرئيس الأسد وبحضور حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب أدّى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا اليوم اليمين الدستورية".وأضاف البيان: "وخلال اجتماع الرئيس الأسد مع رئيس وأعضاء المحكمة جرى النقاش حول أهمية دور المحكمة الدستورية العليا والذي يتكامل مع عمل بقية الهيئات القانونية من أجل تعزيز قوة القانون وسلطة القضاء". وختم البيان: "كما تم الحديث عن عمل المحكمة لجهة الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية، وخاصة في ظل العملية الجارية لمراجعة ودراسة القوانين والتشريعات السارية بهدف تعديلها لتكون بالصيغة الأمثل والأشمل وإعادة إصدارها من جديد، أو إقرار تشريعات وقوانين جديدة وفق ما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة".وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد في 15مايو/أيار 2022 المرسوم رقم 127 القاضي بتجديد تسمية المحامي محمد جهاد اللحام رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وتجديد تسمية 6 أعضاء وتسمية 4 أعضاء جدد.
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أخبار سوريا اليوم

طاقم المحكمة الدستورية العليا في سوريا يؤدي اليمين أمام الرئيس الأسد

16:59 GMT 19.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damourرئيس المحكمة الدستورية العليا، محمد جهاد اللحام
رئيس المحكمة الدستورية العليا، محمد جهاد اللحام - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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أصدرت رئاسة الجمهورية في سوريا بيانا عن قيام طاقم المحكمة الدستورية العليا بأداء اليمين لمباشرة مهامهم بحضور الرئيس بشار الأسد.
وجاء في البيان الذي نشرته قناة رئاسة الجمهورية على "تلغرام": "أمام الرئيس الأسد وبحضور حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب أدّى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا اليوم اليمين الدستورية".
وأضاف البيان: "وخلال اجتماع الرئيس الأسد مع رئيس وأعضاء المحكمة جرى النقاش حول أهمية دور المحكمة الدستورية العليا والذي يتكامل مع عمل بقية الهيئات القانونية من أجل تعزيز قوة القانون وسلطة القضاء".
وختم البيان: "كما تم الحديث عن عمل المحكمة لجهة الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية، وخاصة في ظل العملية الجارية لمراجعة ودراسة القوانين والتشريعات السارية بهدف تعديلها لتكون بالصيغة الأمثل والأشمل وإعادة إصدارها من جديد، أو إقرار تشريعات وقوانين جديدة وفق ما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة".
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد في 15مايو/أيار 2022 المرسوم رقم 127 القاضي بتجديد تسمية المحامي محمد جهاد اللحام رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وتجديد تسمية 6 أعضاء وتسمية 4 أعضاء جدد.
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