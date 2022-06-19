https://arabic.sputniknews.com/20220619/طرد-مدير-محطة-وقود-في-أمريكا-بعد-خفضه-أسعار-البنزين-إلى-رقم-مغر-للغاية-1063852836.html
طرد مدير محطة وقود في أمريكا بعد خفضه أسعار البنزين إلى رقم مغر للغاية
طرد مدير محطة وقود في أمريكا بعد خفضه أسعار البنزين إلى رقم مغر للغاية
تعرض مدير محطة وقود في أمريكا للطرد من عمله، بعدما قام عن طريق الخطأ بخفض أسعار البنزين على السائقين. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T11:04+0000
2022-06-19T11:04+0000
2022-06-19T11:04+0000
مجتمع
منوعات
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وقام جون شتشيتسينا، مدير محطة وقود تابعة لشركة "شل" البريطانية، والكائنة في رانشو كوردوفا في ولاية كاليفورنيا، بتسعير الغاز الممتاز بسعر منخفض للغاية وصل إلى 69 سنتا للغالون، بدلا من 6.99، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.وعندما أرسى شتشيتسينا الـ69 سنت للغالون، وانغمرت محطة "شل" بالسائقين للحصول على السعر المغري للغاية والصفقة غير المقصودة، وسط الارتفاع التاريخي لأسعار الغاز.وكلّف الخطأ غير المقصود مبيعات محطة الوقود 20 ألف دولار، وهو الذي يصر مدير المحطة السابق، جون شتشيتسينا، على سداده لمديريه السابقين.وقال شتشيسينا في تصريحات صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "اعتقدت على الفور أننا تعرضنا للسرقة، وخشيت أن شيئا فظيعا قد حدث لأمناء الصندوق، وعلى الرغم من أن الأمر كلفني وظيفتي، فلا بأس لأن الحقيقة كما تعلمون هي أنه كان خطأي".ويسعى أقارب مدير محطة الوقود السابق في الوقت الحالي لتجميع مبلغ الـ20 ألف لكي يسددها إلى شركة "شل".وقالت أحد أقاربه: "ليس عليه أن يسدد المبلغ، لكن مجرد حقيقة أنه يفعل ذلك ويريد القيام به يظهر الكثير من الشخصية والصدق والمسؤولية، وأنا فخورة به حقا لذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220611/متوسط-سعر-غالون-الوقود-في-أمريكا-يصل-إلى-5-دولارات-لأول-مرة-1063427123.html
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مجتمع, منوعات
طرد مدير محطة وقود في أمريكا بعد خفضه أسعار البنزين إلى رقم مغر للغاية
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تعرض مدير محطة وقود في أمريكا للطرد من عمله، بعدما قام عن طريق الخطأ بخفض أسعار البنزين على السائقين.
وقام جون شتشيتسينا، مدير محطة وقود تابعة لشركة "شل" البريطانية، والكائنة في رانشو كوردوفا في ولاية كاليفورنيا، بتسعير الغاز الممتاز بسعر منخفض للغاية وصل إلى 69 سنتا للغالون، بدلا من 6.99، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.
وعندما أرسى شتشيتسينا الـ69 سنت للغالون، وانغمرت محطة "شل" بالسائقين للحصول على السعر المغري للغاية والصفقة غير المقصودة، وسط الارتفاع التاريخي لأسعار الغاز.
وكلّف الخطأ غير المقصود مبيعات محطة الوقود 20 ألف دولار، وهو الذي يصر مدير المحطة السابق، جون شتشيتسينا، على سداده لمديريه السابقين.
وقال شتشيسينا في تصريحات صحيفة "واشنطن بوست"
الأمريكية: "اعتقدت على الفور أننا تعرضنا للسرقة، وخشيت أن شيئا فظيعا قد حدث لأمناء الصندوق، وعلى الرغم من أن الأمر كلفني وظيفتي، فلا بأس لأن الحقيقة كما تعلمون هي أنه كان خطأي".
ويسعى أقارب مدير محطة الوقود السابق في الوقت الحالي لتجميع مبلغ الـ20 ألف لكي يسددها إلى شركة "شل".
وقالت أحد أقاربه: "ليس عليه أن يسدد المبلغ، لكن مجرد حقيقة أنه يفعل ذلك ويريد القيام به يظهر الكثير من الشخصية والصدق والمسؤولية، وأنا فخورة به حقا لذلك".