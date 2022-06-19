https://arabic.sputniknews.com/20220619/طرد-مدير-محطة-وقود-في-أمريكا-بعد-خفضه-أسعار-البنزين-إلى-رقم-مغر-للغاية-1063852836.html

طرد مدير محطة وقود في أمريكا بعد خفضه أسعار البنزين إلى رقم مغر للغاية

طرد مدير محطة وقود في أمريكا بعد خفضه أسعار البنزين إلى رقم مغر للغاية

تعرض مدير محطة وقود في أمريكا للطرد من عمله، بعدما قام عن طريق الخطأ بخفض أسعار البنزين ‏على السائقين.‏ 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T11:04+0000

2022-06-19T11:04+0000

2022-06-19T11:04+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060976900_0:247:2593:1705_1920x0_80_0_0_caad71f01a0ae7c17b6bc2a3df2ace75.jpg

وقام جون شتشيتسينا، مدير محطة وقود تابعة لشركة "شل" البريطانية، والكائنة في رانشو كوردوفا في ولاية كاليفورنيا، بتسعير الغاز الممتاز بسعر منخفض للغاية وصل إلى 69 سنتا للغالون، بدلا من 6.99، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.وعندما أرسى شتشيتسينا الـ69 سنت للغالون، وانغمرت محطة "شل" بالسائقين للحصول على السعر المغري للغاية والصفقة غير المقصودة، وسط الارتفاع التاريخي لأسعار الغاز.وكلّف الخطأ غير المقصود مبيعات محطة الوقود 20 ألف دولار، وهو الذي يصر مدير المحطة السابق، جون شتشيتسينا، على سداده لمديريه السابقين.وقال شتشيسينا في تصريحات صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "اعتقدت على الفور أننا تعرضنا للسرقة، وخشيت أن شيئا فظيعا قد حدث لأمناء الصندوق، وعلى الرغم من أن الأمر كلفني وظيفتي، فلا بأس لأن الحقيقة كما تعلمون هي أنه كان خطأي".ويسعى أقارب مدير محطة الوقود السابق في الوقت الحالي لتجميع مبلغ الـ20 ألف لكي يسددها إلى شركة "شل".وقالت أحد أقاربه: "ليس عليه أن يسدد المبلغ، لكن مجرد حقيقة أنه يفعل ذلك ويريد القيام به يظهر الكثير من الشخصية والصدق والمسؤولية، وأنا فخورة به حقا لذلك".

https://arabic.sputniknews.com/20220611/متوسط-سعر-غالون-الوقود-في-أمريكا-يصل-إلى-5-دولارات-لأول-مرة-1063427123.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات