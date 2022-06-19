https://arabic.sputniknews.com/20220619/طهران-وجود-إسرائيل-في-المنطقة-وراء-زعزعة-الأمن-1063848791.html
طهران: وجود إسرائيل في المنطقة وراء زعزعة الأمن
طهران: وجود إسرائيل في المنطقة وراء زعزعة الأمن
صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن وجود إسرائيل في المنطقة هو وراء زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T09:39+0000
2022-06-19T09:39+0000
2022-06-19T09:39+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن الوزير عبد اللهيان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.وأضافت الوكالة أن أمير عبد اللهيان، أكد على أن "وجود كيان الاحتلال الغاصب للقدس في المنطقة يسبب انعدام الأمن والاستقرار، ويعد سببا للإرهاب والتخريب في المنطقة بأسرها".ودعا أمير عبد اللهيان نظيره الإماراتي إلى زيارة طهران.ووفقا للوكالة الإيرانية،، فإن وزير الخارجية الإماراتي أعرب عن ترحيبه بالتشاور المنتظم بين مسؤولي طهران وأبو ظبي، لافتا إلى "المصالح المشتركة بين البلدين في تطوير العلاقات الثنائية".
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العالم, إيران, مكالمة هاتفية, الإمارت
طهران: وجود إسرائيل في المنطقة وراء زعزعة الأمن
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صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن وجود إسرائيل في المنطقة هو وراء زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأفادت وكالة الأنباء
الإيرانية "إرنا"، أن الوزير عبد اللهيان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وأضافت الوكالة أن أمير عبد اللهيان، أكد على أن "وجود كيان الاحتلال الغاصب للقدس في المنطقة يسبب انعدام الأمن والاستقرار، ويعد سببا للإرهاب والتخريب في المنطقة بأسرها".
وتابع: "زيادة اللقاءات والمشاورات الثنائية بين مسؤولي البلدين تعتبر أرضية لتنمية وتوسيع العلاقات بين الجانبين"، مشيرا إلى أن "إيران تريد الحفاظ على الأمن والتقدم لجيرانها والمنطقة، وترى أن تدخل ووجود الأجانب يضر بأمن المنطقة".
ودعا أمير عبد اللهيان نظيره الإماراتي إلى زيارة طهران.
ووفقا للوكالة الإيرانية،، فإن وزير الخارجية الإماراتي أعرب عن ترحيبه بالتشاور المنتظم بين مسؤولي طهران وأبو ظبي، لافتا إلى "المصالح المشتركة بين البلدين في تطوير العلاقات الثنائية".