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https://arabic.sputniknews.com/20220619/عضو-في-لجنة-الحوار-عن-مجلس-الدولة-الليبي-يؤكد-استمرار-الخلافات-مع-وفد-البرلمان-بالقاهرة-1063874571.html
عضو في لجنة الحوار عن مجلس الدولة الليبي يؤكد استمرار الخلافات مع وفد البرلمان بالقاهرة
عضو في لجنة الحوار عن مجلس الدولة الليبي يؤكد استمرار الخلافات مع وفد البرلمان بالقاهرة
أكد عضو في لجنة الحوار بمجلس الدولة الليبي، مساء اليوم الأحد، "استمرار الخلافات خلال اجتماعات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة". 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T17:33+0000
2022-06-19T17:35+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال عضو لجنة الحوار، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية، إن "الخلافات بين أعضاء اللجنتين حول الترشح للرئاسة وهيكلة مجلسي النواب والشيوخ ومقر البرلمان والعاصمة والأحكام الانتقالية"، مرجحا "تحول الخلافات إلى المجلسين في حال عدم الوصول إلى حسم".وتجرى أعمال اللجنة الدستورية المشكلة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ظل الخلافات المستمرة بين أعضاء اللجان المشكلة على بنود التعديل الدستوري، وفي ظل التعدي على اختصاصات اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حسبما يقول أعضاء لجنة صياغة مشروع الدستور.وجهت ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، دعوة إلى خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة للتشاور مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، لتقريب وجهات النظر في المسار الدستوري والنتائج التي وصلت لها اللجنة المشتركة، إلا أن اللقاء لم يحدث كما كان متوقعا، نتيجة انسحاب المشري.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/فشل-لقاء-المشري-وعقيلة-صالح-في-القاهرة-بسبب-خلاف-على-جدول-الأعمال-1063798364.html
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أخبار ليبيا اليوم

عضو في لجنة الحوار عن مجلس الدولة الليبي يؤكد استمرار الخلافات مع وفد البرلمان بالقاهرة

17:33 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 17:35 GMT 19.06.2022)
© AFP 2022 / -رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري
رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / -
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أكد عضو في لجنة الحوار بمجلس الدولة الليبي، مساء اليوم الأحد، "استمرار الخلافات خلال اجتماعات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة".
وقال عضو لجنة الحوار، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية، إن "الخلافات بين أعضاء اللجنتين حول الترشح للرئاسة وهيكلة مجلسي النواب والشيوخ ومقر البرلمان والعاصمة والأحكام الانتقالية"، مرجحا "تحول الخلافات إلى المجلسين في حال عدم الوصول إلى حسم".
رئيس مجلس الدولة في ليبيا خالد المشري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
فشل لقاء المشري وعقيلة صالح في القاهرة بسبب خلاف على جدول الأعمال
أمس, 00:50 GMT
وتجرى أعمال اللجنة الدستورية المشكلة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ظل الخلافات المستمرة بين أعضاء اللجان المشكلة على بنود التعديل الدستوري، وفي ظل التعدي على اختصاصات اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حسبما يقول أعضاء لجنة صياغة مشروع الدستور.
وجهت ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، دعوة إلى خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة للتشاور مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، لتقريب وجهات النظر في المسار الدستوري والنتائج التي وصلت لها اللجنة المشتركة، إلا أن اللقاء لم يحدث كما كان متوقعا، نتيجة انسحاب المشري.
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