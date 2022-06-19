https://arabic.sputniknews.com/20220619/علماء-يقتربون-من-إنتاج-حبة-تمنح-تأثير-ممارسة-الرياضة-وتقلل-الشهية-1063886359.html
علماء يقتربون من إنتاج حبة تمنح تأثير ممارسة الرياضة وتقلل الشهية
علماء يقتربون من إنتاج حبة تمنح تأثير ممارسة الرياضة وتقلل الشهية
اقترب علماء أمريكيون من تطوير حبة دواء جديدة تمنح الجسم فوائد ممارسة الرياضة نفسها، كما أن لها تأثير في تقليل الشهية وفقدان الوزن. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T21:40+0000
2022-06-19T21:40+0000
2022-06-19T21:40+0000
مجتمع
رياضة
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وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن الباحثين اكتشفوا مركبا له مفعول مضاد للجوع ينتجه الجسم عند ممارسة التمارين الشاقة يطلق عليه اسم "Lac- phe"، وبتجربته علىالفئران البدينة انخفضت معدلات تناول الطعام لديهم بنسبة 30%.من جانبه، قال الدكتور يونغ شو، طبيب الأطفال في كلية بايلور للطب في تكساس الأمريكية، إن اكتشاف هذا المركب يمهد الطريق لحبوب مقاومة للدهون في المستقبل.وأوضح الطبيب يمكن تطوير حبة تحد من الشهية لدى بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضة بسهولة بسبب حالات صحية أخرى أو الشيخوخة أو مشكلات العظام، لقد قدمنا للتو براءة اختراع على أمل استخدام ذلك في علاج الأمراض البشرية مثل السمنة."يشلر إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم أعمق حول كيفية تأثير lac-phe على الدماغ، مع الكشف عن قدرته على الحد من الشهية فقط.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
علماء يقتربون من إنتاج حبة تمنح تأثير ممارسة الرياضة وتقلل الشهية
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اقترب علماء أمريكيون من تطوير حبة دواء جديدة تمنح الجسم فوائد ممارسة الرياضة نفسها، كما أن لها تأثير في تقليل الشهية وفقدان الوزن.
وقالت صحيفة "ديلي ميل
" إن الباحثين اكتشفوا مركبا له مفعول مضاد للجوع ينتجه الجسم عند ممارسة التمارين الشاقة يطلق عليه اسم "Lac- phe"، وبتجربته علىالفئران البدينة انخفضت معدلات تناول الطعام لديهم بنسبة 30%.
من جانبه، قال الدكتور يونغ شو، طبيب الأطفال في كلية بايلور للطب في تكساس الأمريكية، إن اكتشاف هذا المركب يمهد الطريق لحبوب مقاومة للدهون في المستقبل.
وأوضح الطبيب يمكن تطوير حبة تحد من الشهية لدى بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضة بسهولة بسبب حالات صحية أخرى أو الشيخوخة أو مشكلات العظام، لقد قدمنا للتو براءة اختراع على أمل استخدام ذلك في علاج الأمراض البشرية مثل السمنة."
يشلر إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم أعمق حول كيفية تأثير lac-phe على الدماغ، مع الكشف عن قدرته على الحد من الشهية فقط.