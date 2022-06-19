https://arabic.sputniknews.com/20220619/عملة-بيتكوين-الرقمية-ترتفع-بأكثر-من12-بالمئة-وتتجاوز-20-ألف-دولار-بعد-انخفاض-حاد-1063885213.html
بيتكوين ترتفع بأكثر من 12 % وتتجاوز 20 ألف دولار بعد انخفاض حاد
بيتكوين ترتفع بأكثر من 12 % وتتجاوز 20 ألف دولار بعد انخفاض حاد
ارتفعت عملة" بيتكوين" الرقمية مساء اليوم الأحد لأكثر من 12 في المئة، ليتجاوز سعرها 20 ألف دولارا للعملة الواحدة، وفق بيانات التداول. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T21:08+0000
2022-06-19T21:08+0000
2022-06-19T21:08+0000
تقنية بلوك تشين
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موسكو - سبوتنيك. واعتبارا من الساعة 23.14 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر البيتكوين على منصة بينانس، كبرى منصات تداول العملات الرقمية، بنسبة 12.1 في المئة، ليبلغ سعر العملة 20.2 ألف دولارا.ً والبيتكوين هي عملة تستخدم في المعاملات عبر شبكة الإنترنت ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية إذ تعتمد العملة بدلا من ذلك على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أنحاء العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.وتراجعت العملة المشفرة الأكثر قيمة إلى 17750 دولارا تقريبا خلال تعاملات السبت، لكنها ارتدت إلى 18900 دولار بحلول الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد بتوقيت غرينتش، وفقا لبيانات "سي إن بي سي".يأتي ذلك في ظل تسارع عمليات البيع في سوق العملات المشفرة، حيث انخفضت العملة الأكثر شهرة في العالم بأكثر من 35% في الأسبوع الماضي، حيث تخترق حواجز الأسعار الرئيسية.وصلت بيتكوين إلى ذروتها عند 68789 دولارا في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن مستوياتها المنخفضة المسجلة الآن، لم تشهدها منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقنية بلوك تشين
بيتكوين ترتفع بأكثر من 12 % وتتجاوز 20 ألف دولار بعد انخفاض حاد
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ارتفعت عملة" بيتكوين" الرقمية مساء اليوم الأحد لأكثر من 12 في المئة، ليتجاوز سعرها 20 ألف دولارا للعملة الواحدة، وفق بيانات التداول.
موسكو - سبوتنيك
. واعتبارا من الساعة 23.14 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر البيتكوين على منصة بينانس، كبرى منصات تداول العملات الرقمية، بنسبة 12.1 في المئة، ليبلغ سعر العملة 20.2 ألف دولارا.
ً والبيتكوين هي عملة تستخدم في المعاملات عبر شبكة الإنترنت ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية إذ تعتمد العملة بدلا من ذلك على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أنحاء العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.
وتراجعت العملة المشفرة الأكثر قيمة إلى 17750 دولارا تقريبا خلال تعاملات السبت، لكنها ارتدت إلى 18900 دولار بحلول الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد بتوقيت غرينتش، وفقا لبيانات "سي إن بي سي".
يأتي ذلك في ظل تسارع عمليات البيع في سوق العملات المشفرة
، حيث انخفضت العملة الأكثر شهرة في العالم بأكثر من 35% في الأسبوع الماضي، حيث تخترق حواجز الأسعار الرئيسية.
وصلت بيتكوين إلى ذروتها عند 68789 دولارا في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن مستوياتها المنخفضة المسجلة الآن، لم تشهدها منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2020
.