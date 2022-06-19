https://arabic.sputniknews.com/20220619/فتح-مراكز-الاقتراع-في-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-التشريعية-الفرنسية--1063842943.html
فتح مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية
فتح مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الأحد، أمام المواطنين الفرنسيين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T06:37+0000
2022-06-19T06:37+0000
2022-06-19T06:37+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (إ ف ب): "فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8:00 صباحًا (0600 بتوقيت غرينتش)، في البر الرئيسي لفرنسا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، حيث تمت دعوة 48.7 مليون ناخب لاختيار نوابهم وإعطاء الأغلبية أو عدم منحها للرئيس إيمانويل ماكرون".وكانت النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، التي جرت الأحد الماضي، قد كشفت عن تصدر تيار الأغلبية الرئاسية "معاً" الذي يضم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بفارق طفيف، عن أبرز منافسيه، وهو تيار اليسار الذي يقوده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون.وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في 25 نيسان/أبريل الماضي، فوز ماكرون بولاية ثانية، بعد حصوله على 58.55% من الأصوات، خلال الجولة الثانية من الانتخابات، أمام منافسته مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني، مارين لوبان، التي حصلت على 41.45 في المئة من الأصوات؛ وذلك بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات.وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاما، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/الداخلية-الفرنسية-تعلن-تصدر-التحالف-اليساري-في-الانتخابات-التشريعية-1063497593.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
فتح مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية
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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الأحد، أمام المواطنين الفرنسيين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (إ ف ب): "فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8:00 صباحًا (0600 بتوقيت غرينتش)، في البر الرئيسي لفرنسا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، حيث تمت دعوة 48.7 مليون ناخب لاختيار نوابهم وإعطاء الأغلبية أو عدم منحها للرئيس إيمانويل ماكرون".
وكانت النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، التي جرت الأحد الماضي، قد كشفت عن تصدر تيار الأغلبية الرئاسية "معاً" الذي يضم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بفارق طفيف، عن أبرز منافسيه، وهو تيار اليسار الذي يقوده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في 25 نيسان/أبريل الماضي، فوز ماكرون بولاية ثانية، بعد حصوله على 58.55% من الأصوات، خلال الجولة الثانية من الانتخابات، أمام منافسته مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني، مارين لوبان، التي حصلت على 41.45 في المئة من الأصوات؛ وذلك بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات.
وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاما، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.