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فتح مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية
فتح مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الأحد، أمام المواطنين الفرنسيين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T06:37+0000
2022-06-19T06:37+0000
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أخبار فرنسا
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وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (إ ف ب): "فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8:00 صباحًا (0600 بتوقيت غرينتش)، في البر الرئيسي لفرنسا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، حيث تمت دعوة 48.7 مليون ناخب لاختيار نوابهم وإعطاء الأغلبية أو عدم منحها للرئيس إيمانويل ماكرون".وكانت النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، التي جرت الأحد الماضي، قد كشفت عن تصدر تيار الأغلبية الرئاسية "معاً" الذي يضم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بفارق طفيف، عن أبرز منافسيه، وهو تيار اليسار الذي يقوده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون.وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في 25 نيسان/أبريل الماضي، فوز ماكرون بولاية ثانية، بعد حصوله على 58.55% من الأصوات، خلال الجولة الثانية من الانتخابات، أمام منافسته مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني، مارين لوبان، التي حصلت على 41.45 في المئة من الأصوات؛ وذلك بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات.وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاما، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/الداخلية-الفرنسية-تعلن-تصدر-التحالف-اليساري-في-الانتخابات-التشريعية-1063497593.html
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العالم, أخبار فرنسا

فتح مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية

06:37 GMT 19.06.2022
© Sputnik . Florent Gooden / الذهاب إلى بنك الصورالانتخابات الرائاسية الفرنسية ، فرنسا 24 أبريل 2022
الانتخابات الرائاسية الفرنسية ، فرنسا 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Sputnik . Florent Gooden
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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الأحد، أمام المواطنين الفرنسيين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (إ ف ب): "فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8:00 صباحًا (0600 بتوقيت غرينتش)، في البر الرئيسي لفرنسا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، حيث تمت دعوة 48.7 مليون ناخب لاختيار نوابهم وإعطاء الأغلبية أو عدم منحها للرئيس إيمانويل ماكرون".
من اليمين المتطرف ورئيس الحزب والمرشح الرئاسي إريك زمور (وسط) يقف مع المؤيدين والحلفاء على خشبة المسرح في نهاية مسيرة انتخابية في ميدان تروكاديرو في باريس في 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
الداخلية الفرنسية تعلن تصدر التحالف اليساري في الانتخابات التشريعية
12 يونيو, 19:15 GMT
وكانت النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، التي جرت الأحد الماضي، قد كشفت عن تصدر تيار الأغلبية الرئاسية "معاً" الذي يضم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بفارق طفيف، عن أبرز منافسيه، وهو تيار اليسار الذي يقوده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في 25 نيسان/أبريل الماضي، فوز ماكرون بولاية ثانية، بعد حصوله على 58.55% من الأصوات، خلال الجولة الثانية من الانتخابات، أمام منافسته مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني، مارين لوبان، التي حصلت على 41.45 في المئة من الأصوات؛ وذلك بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات.
وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاما، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.
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