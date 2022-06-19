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https://arabic.sputniknews.com/20220619/فنلندا-والسويد-تعقدان-جولة-جديدة-من-المحادثات-مع-أنقرة-حول-انضمامهما-للناتو-1063859706.html
فنلندا والسويد تعقدان جولة جديدة من المحادثات مع أنقرة حول انضمامهما للناتو
فنلندا والسويد تعقدان جولة جديدة من المحادثات مع أنقرة حول انضمامهما للناتو
أعلنت الرئاسة الفنلندية، اليوم الأحد، أن جولة جديدة من المفاوضات التي تجريها فنلندا والسويد مع تركيا ستُعقد غدا في بروكسل، وذلك على خلفية اعتراض أنقرة على... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T12:45+0000
2022-06-19T12:45+0000
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وقالت الرئاسة الفنلندية، عبر "تويتر": "تتواصل المناقشات على المستوى الرسمي بين فنلندا والسويد وتركيا غدا الاثنين في بروكسل، برعاية الناتو".وكان الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قد صرح أنه سيتوجه مساء اليوم إلى بروكسل برفقة نائب وزير الخارجية سادات أونال، لمناقشة طلب السويد وفنلندا الانضمام لحلف الناتو. وجرت في تركيا نهاية الشهر الماضي جولة محادثات بين السويد وفنلندا وتركيا، إلا أنها لم تحقق تقدما يذكر في معالجة الدوافع وراء اعتراض أنقرة على انضمام الدولتين إلى الناتو.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ لكن أنقرة أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتتهم أنقرة فنلندا والسويد بـ "دعم جماعات إرهابية"، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تصنفها تركيا إرهابية وتعتبرها الذراع السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية التركية.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/إعلام-أردوغان-سيقدم-لقمة-الناتو-المقبلة-أدلة-على-دعم-فنلندا-والسويد-لحزب-العمال-الكردستاني-1063849311.html
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أخبار تركيا اليوم, فنلندا, السويد, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن

فنلندا والسويد تعقدان جولة جديدة من المحادثات مع أنقرة حول انضمامهما للناتو

12:45 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، مخاطبا الصحفيين على هامش القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، مخاطبا الصحفيين على هامش القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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أعلنت الرئاسة الفنلندية، اليوم الأحد، أن جولة جديدة من المفاوضات التي تجريها فنلندا والسويد مع تركيا ستُعقد غدا في بروكسل، وذلك على خلفية اعتراض أنقرة على انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقالت الرئاسة الفنلندية، عبر "تويتر": "تتواصل المناقشات على المستوى الرسمي بين فنلندا والسويد وتركيا غدا الاثنين في بروكسل، برعاية الناتو".
وكان الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قد صرح أنه سيتوجه مساء اليوم إلى بروكسل برفقة نائب وزير الخارجية سادات أونال، لمناقشة طلب السويد وفنلندا الانضمام لحلف الناتو.
وجرت في تركيا نهاية الشهر الماضي جولة محادثات بين السويد وفنلندا وتركيا، إلا أنها لم تحقق تقدما يذكر في معالجة الدوافع وراء اعتراض أنقرة على انضمام الدولتين إلى الناتو.
الرئيس التركي أردوغان يلتقي الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
إعلام: أردوغان سيقدم لقمة الناتو المقبلة أدلة على دعم فنلندا والسويد لحزب العمال الكردستاني
09:45 GMT
وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ لكن أنقرة أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.
وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتتهم أنقرة فنلندا والسويد بـ "دعم جماعات إرهابية"، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تصنفها تركيا إرهابية وتعتبرها الذراع السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية التركية.
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