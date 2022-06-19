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https://arabic.sputniknews.com/20220619/قائد-الجيش-البريطاني-يدعو-لإنشاء-قوة-عسكرية-قادرة-على-هزيمة-روسيا-1063851122.html
قائد الجيش البريطاني يدعو لإنشاء قوة عسكرية قادرة على "هزيمة روسيا"
قائد الجيش البريطاني يدعو لإنشاء قوة عسكرية قادرة على "هزيمة روسيا"
أعلن القائد الجديد للجيش البريطاني، باتريك ساندرز، عن الحاجة إلى إنشاء جيش قادر على "هزيمة روسيا". 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T10:30+0000
2022-06-19T10:30+0000
بريطانيا
رصد عسكري
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ونقلت صحيفة "الإندبندنت" عن ساندرز، قوله لمرؤوسيه: "هناك حاجة ملحة لبناء جيش يمكنه القتال إلى جانب حلفائنا وهزيمة روسيا في القتال". وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
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بريطانيا, رصد عسكري

قائد الجيش البريطاني يدعو لإنشاء قوة عسكرية قادرة على "هزيمة روسيا"

10:30 GMT 19.06.2022
© AP Photo / Sergei Stepanovقوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Sergei Stepanov
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أعلن القائد الجديد للجيش البريطاني، باتريك ساندرز، عن الحاجة إلى إنشاء جيش قادر على "هزيمة روسيا".
ونقلت صحيفة "الإندبندنت" عن ساندرز، قوله لمرؤوسيه: "هناك حاجة ملحة لبناء جيش يمكنه القتال إلى جانب حلفائنا وهزيمة روسيا في القتال".

وأشار أيضا إلى أن جيله يجب أن يعد الجيش "مرة أخرى للقتال في أوروبا".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.
ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
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