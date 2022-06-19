https://arabic.sputniknews.com/20220619/قديروف-يعلن-عن-خسائر-فادحة-بين-صفوف-المرتزقة-في-أوكرانيا-1063842109.html
قديروف يعلن عن خسائر فادحة بين صفوف المرتزقة في أوكرانيا
قديروف يعلن عن خسائر فادحة بين صفوف المرتزقة في أوكرانيا
أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف عن خسائر فادحة في صفوف المرتزقة الأجانب في أوكرانيا. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T06:10+0000
2022-06-19T06:10+0000
2022-06-19T06:10+0000
أخبار أوكرانيا
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ووفقا له، يفكر الناجون بشكل متزايد في مغادرة منطقة الحرب، ونشر قديروف على حسابه الخاص على "تلغرام" مقطعا مصورا، قال فيه: "نادرا ما ينشر المرتزقة مقاطع فيديو لإخفاقاتهم. في الواقع، خسائر الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا ضد القوات المسلحة الروسية كبيرة، والناجون يفكرون بشكل متزايد في التخلي عن هذه الأعمال التي لا معنى لها والابتعاد عن أوكرانيا". وأضاف:واستذكر قديروف بمثال المرتزق الأمريكي جيمس فاسكيز الذي كتب عن خسائر فادحة في وصف مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقل قديروف عن فاسكيز قوله: "أصيب شخص آخر بجروح خطيرة. لقد فقدت الكثير من الأشخاص الطيبين الأسبوع الماضي. أحتاج إلى العودة في أسرع وقت ممكن".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
قديروف يعلن عن خسائر فادحة بين صفوف المرتزقة في أوكرانيا
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أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف عن خسائر فادحة في صفوف المرتزقة الأجانب في أوكرانيا.
ووفقا له، يفكر الناجون بشكل متزايد في مغادرة منطقة الحرب، ونشر قديروف على حسابه الخاص على "تلغرام" مقطعا مصورا، قال فيه: "نادرا ما ينشر المرتزقة مقاطع فيديو
لإخفاقاتهم. في الواقع، خسائر الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا ضد القوات المسلحة الروسية كبيرة، والناجون يفكرون بشكل متزايد في التخلي عن هذه الأعمال التي لا معنى لها والابتعاد عن أوكرانيا". وأضاف:
إذا تفاخر المرتزقة الأجانب في أوائل مارس بتصوير التهور على ناقلات الجند المدرعة، فإنهم الآن يعلنون بشكل يائس عن عجزهم.
واستذكر قديروف بمثال المرتزق الأمريكي جيمس فاسكيز الذي كتب عن خسائر فادحة في وصف مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقل قديروف عن فاسكيز قوله: "أصيب شخص آخر بجروح خطيرة. لقد فقدت الكثير من الأشخاص الطيبين الأسبوع الماضي. أحتاج إلى العودة في أسرع وقت ممكن".