https://arabic.sputniknews.com/20220619/قمة-مصرية-أردنية-بحرينية-لتنسيق-المواقف-إزاء-القضايا-ذات-الاهتمام-المشترك-1063864711.html
قمة مصرية أردنية بحرينية لتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك
قمة مصرية أردنية بحرينية لتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك
استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع عاهلي الأردن والبحرين، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، مسارات التعاون بين الدول... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T14:24+0000
2022-06-19T14:24+0000
2022-06-19T14:24+0000
العالم العربي
مصر
لقاء
أخبار الأردن
المنامة
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وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، فقد بحثت القمة "العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك".وأشاد كل من عاهل الأردن والعاهل البحريني "بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليمياً ودولياً".وشملت المباحثات، بحسب ما ذكر بيان الرئاسة المصرية، "آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة".وكان الرئيس المصري قد أكد، أمس السبت، لدى استقباله في مدينة شرم الشيخ العاهل البحريني، على ضرورة تعزيز وحدة الصف العربي لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.وتأتي القمة المصرية الأردنية البحرينية قبل نحو شهر من قمة مرتقبة تستضيفها المملكة العربية السعودية في 16 تموز/يوليو المقبل بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/لافروف-البحرين-شريك-موثوق-لروسيا-في-العالم-العربي-1060941004.html
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العالم العربي, مصر, لقاء, أخبار الأردن, المنامة
قمة مصرية أردنية بحرينية لتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك
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استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع عاهلي الأردن والبحرين، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، مسارات التعاون بين الدول الثلاث، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، فقد بحثت القمة "العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك".
وجاء في البيان، أن القادة "أعربوا خلال لقائهم الثلاثي عن الترحيب بالقمة المرتقبة التي تستضيفها الرياض بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة".
وأشاد كل من عاهل الأردن والعاهل البحريني "بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليمياً ودولياً".
وشملت المباحثات، بحسب ما ذكر بيان الرئاسة المصرية، "آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة".
وفي السياق ذاته، أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، بأن القمة تناولت "أهمية تكثيف العمل من أجل مواجهة تحديات الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار وتكلفة الطاقة، الناجمة عن التطورات الدولية".
وكان الرئيس المصري قد أكد، أمس السبت، لدى استقباله في مدينة شرم الشيخ العاهل البحريني، على ضرورة تعزيز وحدة الصف العربي لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.
وتأتي القمة المصرية الأردنية البحرينية قبل نحو شهر من قمة مرتقبة تستضيفها المملكة العربية السعودية في 16 تموز/يوليو المقبل بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.