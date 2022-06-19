https://arabic.sputniknews.com/20220619/كاف-يعلن-موعد-ومكان-استضافة-حفل-جوائز-الأفضل-في-أفريقيا-لعام-2022-1063856695.html
"كاف" يعلن موعد ومكان استضافة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2022
"كاف" يعلن موعد ومكان استضافة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2022
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد، رسميا عن موعد ومكان استضافة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2022. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T11:37+0000
2022-06-19T11:37+0000
2022-06-19T11:37+0000
رياضة
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وقال "كاف" في بيانه، إن "حفل تقديم الجوائز سيقام في المغرب يوم 21 يوليو المقبل".وأضاف أن "الاختيارات ستتم بناء على أداء اللاعبين خلال الفترة ما بين شهر سبتمبر/ أيلول 2021 حتى يوليو/ تموز 2022".وأوضح أنه "سيتم تحديد الفائزين من خلال اختياراة قادة المنتخبات والمدربين، والصحفيين المختارين، ومجموعة من الدراسات الفنية وبعض أساطير الكرة الأفريقية".وأشار "كاف" إلى أن آخر نسخة من الحفل كانت قد أقيمت عام 2019 في مدينة الغردقة في مصر وتوج بها ساديو ماني كأفضل لاعب في أفريقيا، بينما حصلت النيجيرية أسيسات أوشوالا على جائزة أفضل لاعبة.يذكر أن الجائزة كانت قد ألغيت في العامين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
"كاف" يعلن موعد ومكان استضافة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2022
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد، رسميا عن موعد ومكان استضافة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2022.
وقال "كاف
" في بيانه، إن "حفل تقديم الجوائز سيقام في المغرب يوم 21 يوليو المقبل".
وأضاف أن "الاختيارات ستتم بناء على أداء اللاعبين خلال الفترة ما بين شهر سبتمبر/ أيلول 2021 حتى يوليو/ تموز 2022".
وأوضح أنه "سيتم تحديد الفائزين من خلال اختياراة قادة المنتخبات والمدربين، والصحفيين المختارين، ومجموعة من الدراسات الفنية وبعض أساطير الكرة الأفريقية".
وأشار "كاف" إلى أن آخر نسخة من الحفل كانت قد أقيمت عام 2019 في مدينة الغردقة في مصر وتوج بها ساديو ماني
كأفضل لاعب في أفريقيا، بينما حصلت النيجيرية أسيسات أوشوالا على جائزة أفضل لاعبة.
يذكر أن الجائزة كانت قد ألغيت في العامين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا.