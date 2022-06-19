https://arabic.sputniknews.com/20220619/كتائب-حزب-الله-العراقية-تؤكد-تورط-مدير-وعناصر-من-جهاز-المخابرات-في-جريمة-اغتيال-سليماني-والمهندس-1063876348.html

"كتائب حزب الله" العراقية تؤكد تورط مدير وعناصر من جهاز المخابرات في جريمة اغتيال سليماني والمهندس

"كتائب حزب الله" العراقية تؤكد تورط مدير وعناصر من جهاز المخابرات في جريمة اغتيال سليماني والمهندس

علقت "كتائب حزب الله" العراقية، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو حول تفاصيل عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، ونائب... 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T18:09+0000

2022-06-19T18:09+0000

2022-06-19T18:09+0000

أخبار العراق اليوم

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104306/03/1043060359_0:58:1771:1054_1920x0_80_0_0_af7fff76c35dd715f064f1746988aee4.jpg

صرحت "كتائب حزب الله"، في بيان لها، أن "هذه الفضيحة تضع القضاء العراقي الشجاع والنواب الأحرار أمام مسؤولية إجراء تحقيق شامل لتشخيص حلقات هذه الجريمة والمشاركين فيها"، مضيفة أن "حقائق الجريمة التي ارتكبتها أمريكا فضحت معها حلقات الخيانة والتأمر لعناصر كردية وأخرى محسوبة على جهاز أمني عراقي".وتابع البيان: "ينبغي التحقيق في دور ثكنة السفارة الأمريكية في إدارة عمليات الاغتيال والتجسس منتهكة بذلك القانون الدولي"، مجددا الدعوة لتقديم المجرمين إلى المحاكم المختصة بتهمة الخيانة العظمى لدورهم المباشر في تنفيذ الجريمة والتستر على المتورطين بتنفيذها.وقال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أمس السبت، في لقاء مع قناة "العربية"، إن "الإدارة الأمريكية سمعت تحذيرات مفادها أنه إذا قتلت الجنرال قاسم سليماني فإن ذلك سيؤدي إلى حرب".وأوضح بومبيو أن "أمريكا قامت بقتل قاسم سليماني لأنها على أهبة الاستعداد لحماية الشعب الأمريكي"، لافتا إلى أن "سليماني كان يخطط لقتل 500 أمريكي، وقد تمكنت الإدارة الأمريكية من الإطاحة بذلك المخطط".وتابع: "أمريكا كانت تراقب تحركات فيلق القدس، وكانت تعمل على مشروع قتل سليماني بشكل مستمر حتى تسنت لها الفرصة لإيقاف ما كان هجوما وشيكا على الموارد والأصول والمواطنين".يذكر أنه 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

https://arabic.sputniknews.com/20220619/أول-تحرك-من-العراق-بعد-تصريحات-بومبيو-عن-تفاصيل-عملية-اغتيال-قاسم-سليماني-وأبو-مهدي-المهندس-1063871484.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية