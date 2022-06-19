https://arabic.sputniknews.com/20220619/كوساتشيوف-حصار-ليتوانيا-لمقاطعة-كالينينغراد-الروسية-انتهاكا-للقوانين-الدولية-1063840082.html
كوساتشيوف: حصار ليتوانيا لمقاطعة كالينينغراد الروسية انتهاكا للقوانين الدولية
كوساتشيوف: حصار ليتوانيا لمقاطعة كالينينغراد الروسية انتهاكا للقوانين الدولية
صرح نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، السبت، أن ليتوانيا تنتهك عددا من القوانين الدولية في حصارها لمقاطعة كالينينغراد الروسية. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T00:17+0000
2022-06-19T00:17+0000
2022-06-19T00:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
قسطنطين كوساتشيوف
كالينينغراد
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موسكو- سبوتنيك . وكتب السيناتور في قناته على"تيلغرام"، "بصفتها دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإن ليتوانيا في إطار العقوبات، تنتهك عددا من الإجراءات القانونية الدولية الملزمة والتي لا تمس التزامات ليتوانيا فقط، بل التزامات الاتحاد الأوروبي ككل".وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في 24 يونيو 1994 لم يتم إلغاؤها وأن حرية العبور هي أحد المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.وفي السياق، أكد حاكم مقاطعة كالينينغراد الروسية أنطون علي خانوف، في وقت سابق، أن حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى المقاطعة غير قانوني، ولا يتفق مع أحكام انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/زاخاروفا-على-الاتحاد-الأوروبي-عدم-التضليل-بأنه-لا-علاقة-له-بمشاكل-المصدرين-الروس-1063805482.html
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قسطنطين كوساتشيوف, كالينينغراد
كوساتشيوف: حصار ليتوانيا لمقاطعة كالينينغراد الروسية انتهاكا للقوانين الدولية
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صرح نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، السبت، أن ليتوانيا تنتهك عددا من القوانين الدولية في حصارها لمقاطعة كالينينغراد الروسية.
موسكو- سبوتنيك . وكتب السيناتور في قناته على"تيلغرام"، "بصفتها دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي
، فإن ليتوانيا في إطار العقوبات، تنتهك عددا من الإجراءات القانونية الدولية الملزمة والتي لا تمس التزامات ليتوانيا فقط، بل التزامات الاتحاد الأوروبي ككل".
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في 24 يونيو 1994 لم يتم إلغاؤها وأن حرية العبور هي أحد المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.
وفي السياق، أكد حاكم مقاطعة كالينينغراد الروسية أنطون علي خانوف، في وقت سابق، أن حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى المقاطعة غير قانوني، ولا يتفق مع أحكام انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي.